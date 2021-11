Toto Cotugno: avete già visto il figlio Nicolò? Si somigliano tantissimo | Incredibile

By

Il cantante Toto Cutugno ha un figlio che gli somiglia tantissimo. Ecco di chi si tratta.

Salvatore Cutugno, in arte Toto Cutugno, è uno degli esponenti della musica italiana famoso anche all’estero per le sue canzoni riconosciute da tutti come capolavori.

Nato a Forsidnovo, in Toscana, nella provincia di Massa-Carrara, è tra gli artisti italiani di maggior successo con ben cento milioni di copie di dischi venduti nel mondo sia come interprete che come autore.

Toto Cutugno: chi è suo figlio?

Nonostante sia nato in Toscana, l’uomo ha sempre considerato come sua terra d’origine La Spezia dove la sua famiglia si è trasferita poco dopo la sua nascita.

Ad avvicinarlo alla musica è stato suo padre che all’età di nove anni lo inserisce come suonatore di tamburo nella banda di La Spezia dove lui suona la tromba.

Successivamente passa alla batteria, ma a tredici anni dopo essersi classificato terzo ad un concorso regionale, passa alla filarmonica per via dell’impossibilità di comprarsi un piano.

Dopo essere stato all’interno di gruppi musicali come Toto & Rockers e i Toti e Tati, forma il gruppo degli Albatros, in cui comincia a cantare oltre che suonare.

Nel 1976, inizia la sua carriera da solista nonostante faccia ancora parte del gruppo e con loro partecipa al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto con il brano Volo AZ504.

Il primo successo da solista avviene con il brano Donna donna mia che diventa sigla del programma televisivo Scomettiamo? condotto da Mike Bongiorno.

Dopo aver scritto canzoni per molti cantanti, nel 1980 partecipa in solitaria al Festival di Sanremo con Solo noi classificandosi al primo posto.

Nel 1983 arriva al successo con il brano sanremese L’italiano, classificandosi quinto nella kermesse ma diventando una delle canzoni più famose all’estero e della carriera del cantante.

Nicolò Cutugno: Ecco il figlio del cantante

Dopo altre partecipazioni al concorso canoro che lo vedranno spesso classificarsi al secondo posto a tal punto da etichettarlo come eterno secondo, Toto Cutugno si prende la rivincita sui suoi secondi posti sanremesi vincendo nel 1990 l’Eurovision Song Contest con il brano Insieme: 1992.

Dopo aver superato nel 2008 un tumore alla prostata l’uomo torna sulle scene musicali fino a tornare in tv come giudice nel programma Ora o mai più nel 2019 su Rai1.

Toto Cutugno dal 1971 è sposato con sua moglie Carla dal quale non ha mai avuto figli.

Ma l’uomo ha un’erede nato da una relazione extraconiugale. Del ragazzo sappiamo poche notizie: si chiama Nicolò e ha 31 anni e oltre avere una laurea in economia somiglia molto a suo padre.