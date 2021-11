By

Un talento che subito si è messo in evidenza quello di Ignazio Boschetto. Il tenore partecipò con i suoi compagni al grande talent di Antonella Clerici ormai un bel po’ di anni fa. L’artista ha dato prova di avere una voce possente, come quella dei grandi artisti ed per questo talento che si è fatto subito notare.

Grazie ad Antonellina, Ignazio Boschetto ha trovato prima degli amici poi dei colleghi in Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre con le loro voci liriche, dalle sfumature e dai colori diversissimi, hanno fatto il giro del mondo. Oggi Ignazio ha una grande notorietà e, in quanto personaggio, la curiosità circa i suoi interessi e la sua famiglia è molto grande.

Avete mai visto, per esempio, la sua mamma? E’ molto simile a lui.

Ignazio Boschetto, avete mai visto la sua mamma? Tale quale a lui

Ha sicuramente avuto il successo ottenuto grazie alla sua potentissima voce. Ignazio Boschetto, dai primi momenti in Tv, è cambiato tantissimo. La voce è diventata ancora più forte e precisa, simile a quella di Al Bano, mentre esteticamente il tenore ha avuto una vera e propria metamorfosi.

Ignazio, ai tempi di Ti Lascio una canzone era molto paffutello, poi la pubertà c’ha messo il suo con un’acne evidente: ciò nonostante oggi Ignazio è un bellissimo ragazzo uno dei tenori più corteggiati de Il Volo.

Sui social pubblica spesso selfie e foto che lo ritraggono durante le pause tra un concerto e l’altro o con i suoi compagni. Non mancano però anche scatti con la sua famiglia. La foto con la mamma per esempio ha fatto subito il giro del web.

La sua mamma? Uguale a lui

E’ risaputo che i maschietti esteticamente almeno somigliano più alla mamma. E in effetti anche per Ignazio è così! Il tenore nella foto con la sua mamma resa pubblica sul web somiglia tantissimo alla sua mamma.

Basta guardarli per qualche secondo per scovare le somiglianze tra i due. Un bellissimo rapporto quello che lega mamma e figlio, non credete? E’ davvero bello vederli insieme.