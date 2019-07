Tony Colombo – A’ Gelusia: video ufficiale e testo

In data 26 giugno 2019 il cantautore neomelodico palermitano Tony Colombo ha rilasciato due singoli: A’ Gelusia e Tengo Voglia E Te Vasà, accompagnati da un videoclip diretto da Marco Cantone & Antonio Levita, che unisce le due canzoni. Leggi il testo e ascolta il brano scritto a quattro mani dall’interprete con Vincenzo D’agostino e composto con la collaborazione di Luca Barbato.

Ecco spiegato il perché Tony aveva pubblicato su Instagram a fine giugno, due stories che recitavano “La gelosia uccide l’amore. Ricordatevelo” e “La gelosia fa litigare è successo, questa volta è successo anche a me”. Queste due stories avevano infatti fatto scatenare i fan che commentavano il tutto con una cerca curiosità, pensando che l’artista facesse riferimento alla relazione con la neo sposa Tina Rispoli. Effettivamente il cantante si riferiva proprio a tale relazione, perché successivamente pubblicò un’altra storia su Instagram che recitava: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina” e un’altra ancora “Sto veramente male. Aiutatemi a fare pace, Tina è molto orgogliosa”. Il motivo dietro a questi problemi matrimoniali sarebbe la forte gelosia Di Colombo nei confronti della neo moglie, ma tranquilli perché le cose sembrano essersi sistemate. Il tutto ha comunque avuto un grande clamore mediatico: giornali come “Il Fatto Quotidiano” e “Il Giornale”, hanno infatti dato spazio a questa vicenda.

Tony Colombo – A’ Gelusia testo

Sto pensànd a chelle c’aggie fatte

e quanne sto faccenne pe sta nsieme a te

m’aggie mise contro tutte o munne

pecche tutte o munne nun credeve a me

finalmente po na grande festa

convicette a gente ca ire a vita mia

e vote napole

te po fa chiagnere

ma contro a sti bucie

amme vincute nuje

e mo pecche e vuo ffa turna a parla.





Ossaccie a gelusia ffa diventa cattivo o meglio nnamurate

si dicene parole ca senza penza t’accirenne e serate

vulesse tene a forza e nun ffa maje cchiu

ma si tu guarde a nate ij non ragione cchiu

amò perdunneme

però sta gelusia te fa pure capi comme so nnamurate

a colpa e sola a toje pecche si a vita mia

o posto mio vulesse vere a te

sicuramente fosse peggio e me

suppuortamme geluse pazze e te.

Ma e mise a cucina’

allora nun staje ncazzate

ma mica puo sta tutte a serate accussi

e ja rire nu poche IA

miettete vicine a me.

Ossaccie a gelusia ffa diventa cattivo o meglio nnamurate

si dicene parole ca senza penza t’accirenne e serate

vulesse tene a forza e nun ffa maje cchiu

ma si tu guarde a nate ij non ragione cchiu

amò perdunneme

però sta gelusia te fa pure capi comme so nnamurate

a colpa e sola a toje pecche si a vita mia

o posto mio vulesse vere a te

sicuramente fosse peggio e me

suppuortamme geluse pazze e te.





Però sta gelusia te fa pure capi comme so nnamurate

a colpa e sola a toje pecche si a vita mia

o posto mio vulesse vere a te

sicuramente fosse peggio e me

suppuortamme geluse pazze e te.





