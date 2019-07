Prince Royce & Manuel Turizo – Cúrame: video ufficiale, audio, testo e traduzione

Cúrame è un singolo di Prince Royce e Manuel Turizo, rilasciato il 7 giugno 2019 via Sony Music Latin. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video della canzone prodotta da Mambo Kingz & DJ Luian e scritta da 12 autori, tra i quali i due interpreti, alla loro prima collaborazione.

In questo interessante brano, i due danno vita a un bel duetto nel quale si rivolgono alle rispettive compagne, che rappresentano un po’ la cura di un Royce e un Turizo innamorati pazzi.

Curame testo e traduzione – Prince Royce e Manuel Turizo

[Intro: Prince Royce]

Let me talk to you

Let me talk to you

Dime cómo puedo esperarte

Si otra vez te quiero probar

Lascia che ti parli

Lascia che ti parli

Dimmi come posso aspettarti

Se ancora una volta voglio assaggiarti

[Coro: Prince Royce]

Es algo obvio que eres mi adicción

Cúrame, cúrame mujer

Si todo es cuestión de que me des tu amor

Mujer

Quiero tu amor

No tenerte es un problema

Y tus besos son mi solución

È ovvio che sei la mia dipendenza

Rimettimi in sesto, curami ragazza

Se è tutta una questione di te che mi dai il tuo amore

Ragazza

Voglio il tuo amore

Non averti è un problema

E i tuoi baci sono la mia soluzione

[Entrambi]

Mujer

Quiero tu amor

No tenerte es un problema

Y tus besos son mi solución

Ragazza

Voglio il tuo amore

Non averti è un problema

E i tuoi baci sono la mia soluzione

[Verso 1: Royce]

¿Cómo le haces cuando no me tienes?

¿Cómo calmas tu alma?

Dime si sientes que esto no conviene

Dímelo ya

Dime si hay otro que te acalora

Déjame buscarte a la misma hora

Si me dejas

Volveré a enamorarte

Si ese es el caso, bebé

Sólo quiero amarte

Come fai quando non ci sono io?

Come calmi la tua anima?

Dimmi se senti che questo non funziona

Dimmelo subito

Dimmi se c’è un altro che ti riscalda

Lascia che io ti prenda alla solita ora

Se me lo permetterai

Ti innamorerai di nuovo

Se così fosse, piccola

Amerò solo te





[Coro: Manuel Turizo]

Es algo obvio que eres mi adicción

Cúrame, cúrame mujer

Si todo es cuestión de que me des tu amor

Mujer

Quiero tu amor

No tenerte es un problema

Y tus besos son mi solución

È ovvio che sei la mia dipendenza

Rimettimi in sesto, curami ragazza

Se è tutta una questione di te che mi dai il tuo amore

Ragazza

Voglio il tuo amore

Non averti è un problema

E i tuoi baci sono la mia soluzione

[Entrambi]

Mujer

Quiero tu amor

No tenerte es un problema

Y tus besos son mi solución

Ragazza

Voglio il tuo amore

Non averti è un problema

E i tuoi baci sono la mia soluzione

[Verso 2: Manuel Turizo]

El problema entre tú y yo, soluciónalo

Yo quiero tener tu amor, sólo dámelo

Hagamos que se repita, como en la primera cita

Y si tienes a alguien más, sólo dímelo

Sólo dímelo mami

Nos vamos tú y yo pa’ Miami

Yo te quiero solita pa’ mi

Pa’ mi tu eres mejor que un Grammy

Il problema tra me e te, risolvilo

Voglio avere il tuo amore, dammelo e basta

Facciamo in modo che succeda di nuovo, come al primo appuntamento

E se c’è qualcun altro, devi solo dirmelo

Devi solo dirmelo, bella

Partiamo per Miami

Ti voglio tutta per me

Per me tu sei meglio di un Grammy





[Puente: Royce & Turizo]

Sólo dímelo mami

Nos vamos tu y yo pa’ Miami

Yo te quiero solita pa’ mi

Pa’ mi tu eres mejor que un Grammy

Que un Grammy

Dimmi solo, mamma

Devi solo dirmelo, tu ed io, a Miami

Ti voglio tutta per me

Per me tu sei meglio di un Grammy

Di un Grammy

[Coro: Ambos]

Es algo obvio que eres mi adicción

Cúrame, cúrame mujer

Si todo es cuestión de que me des tu amor

Mujer

Quiero tu amor

No tenerte es un problema

Y tus besos son mi solución

Mujer

Quiero tu amor

No tenerte es un problema

Y tus besos son mi solución

È ovvio che sei la mia dipendenza

Rimettimi in sesto, curami ragazza

Se è tutta una questione di te che mi dai il tuo amore

Ragazza

Voglio il tuo amore

Non averti è un problema

E i tuoi baci sono la mia soluzione

Ragazza

Voglio il tuo amore

Non averti è un problema

E i tuoi baci sono la mia soluzione





