Maruego – NCCAPM: audio e testo del comeback

NCCAPM (acronimo di Nessuno Ci Credeva A Parte Me) è un singolo di Maruego, ora MaRue, disponibile ovunque dal 28 gennaio 2020. Il testo e l’audio del comeback del rapper di origine marocchina, il cui vero nome è Oussama Laanbi, prodotto da Slembeatz.

L’ultimo suo singolo “Finito”, risale al 18 ottobre 2018. Non è difficile ipotizzare che questo pezzo sarà racchiuso in un futuro progetto discografico, successore di Tra Zenith e Nadir (2017).

Il testo di NCCAPM

Nessuno ci credeva a parte me (a parte me)

Nei tuoi occhi c’è qualcosa che non va, ye

Non mi scorderò le scale (Non mi scorderò le scale)

Delle scuole elementari (Delle scuole elementari)

Di una notte io e mia madre (Di una notte io e mia madre)

[?] sento pure i sogni

Degli assistenti sociali (Degli assistenti sociali)

Degli istanti peggiori (Degli istanti peggiori)

Dimmi: “Andrà meglio domani” (Dimmi: “Andrà meglio domani”)

Se riusciam a venirne fuori (Se riusciam a venirne fuori)





Ehi, parlo e vesto, mangio e cresco come un criminale

Entro ed esco, torno presto, come mio padre

Voglio il fresco, il mio letto e una vita normale

Ora che chiedon “dove sei? Devi ritornare”

Niente rissa, [?], non so digitare

Ma sei a un passo, sull’attenti, come un militare

Preferisco isolarmi che farmi accettare

Odio chi mi annusa il c-, baby, come un cane

Mezza scena sto sul c-, l’altra mezza uguale

Togli i chain, togli il name, cosa gli rimane?

Se son qui è perché ci dovrò restare

Io nel game ho il mio posto, sono il quirinale

Nessuno ci credeva a parte me (a parte me), a parte me, baby

Nei tuoi occhi c’è qualcosa che non va, yeh

Ma la mia vita qua non passa mai (non passa mai, no, non passa), yeh (yeh)

E non è come nei sogni miei, no

Parlo e vesto, mangio e cresco come un criminale

Entro ed esco, torno presto, come mio padre

Voglio il fresco, il mio letto e una vita normale

Ora che chiedon “dove sei? Devi ritornare” (Devi ritornare)

Anche se ho cambiato in “MaRue” ho la faccia da Maruego

Perché sono quel che sono, frate’, me lo porto dietro

Sulla cover “Che ne sai”, te lo dico, non lo nego

Porto i segni sopra al collo, frate’, è una sera da peso

Tipo panca, pacco, botte, bianca, ansia

Piangi, stanca, mamma, giuro, wallah

Un giorno cambierò la testa, l’ho già messo in programma

Così potranno dire che Oussama è stato in gamba, ma





Nessuno ci credeva a parte me (a parte me), a parte me, baby

Nei tuoi occhi c’è qualcosa che non va, yeh

Ma la mia vita qua non passa mai (non passa mai, no, non passa), yeh (yeh)

E non è come nei sogni miei, no





