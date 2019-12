Travis Scott – Highest In The Room (REMIX) feat. ROSALÍA & Lil Baby: audio, testo e traduzione

Highest In The Room, fortunato singolo del rapper statunitense Travis Scott, pubblicato lo scorso 4 ottobre, dal 27 dicembre 2019 è disponibile nel remix con la collaborazione del collega Dominique Armani Jones, in arte Lil Baby, e della cantautrice spagnola Rosalía Vila Tobella, meglio conosciuta come Rosalía.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova versione della hit certificata Oro nella penisola, facente parte di JACKBOYS, compilation d’esordio omonima dei JackBoys, collettivo di rapper americani che ha firmato per Cactus Jack Records, composto da Travis Scott, Sheck Wes e Don Toliver. L’album è stato rilasciato il 27 dicembre 2019 e vede come ospiti Quavo, Offset, Young Thug, Pop Smoke e appunto Rosalía e Lil Baby.

Non poteva che essere il remix, la traccia che apre il nuovo progetto discografico, una nuova versione già suonata dal vivo in occasione di una performance di Travis in Marocco, lo scorso 31 agosto, che segna la prima collaborazione in assoluto tra i due rapper. La scorsa estate, la cantante iberica aveva inoltre caricato nella sua pagina Instagram, uno scatto che la immortalava insieme a Scott, senza tuttavia specificare che stesse lavorando con il blasonato artista texano, sulle note di uno dei suoi più grandi successi, anche se i numerosi fan immaginavano che qualcosa stesse bollendo in pentola.

Qui artista classe 1993, duetta con il rapper e interpreta una strofa in spagnolo scritta di suo pugno, cosa che del resto fa l’emergente Lil Baby. E in mezzo alle loro strofe è presente il “refrain” che richiama la fine della seconda strofa presente nell’originale, che per il resto è stata eliminata.

Prima di concludere, una piccola curiosità: originariamente, la canzone, scritta da Travis Scott, Mike Dean, OZ & Nik D, è stata rilasciata proprio due giorni prima la separazione da Kylie Jenner, madre di suo figlio, con la quale è tuttavia rimasto in ottimi rapporti.

Highest In The Room Remix testo — Travis Scott • ROSALÍA • Lil Baby

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Rosalía]

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Chorus: Travis Scott]

I got room, in my fumes (Yeah)

She fill my mind up with ideas

I’m the highest in the room (It’s lit)

Hope I make it outta here (Let’s go)

[Verse 1: Travis Scott, Rosalía & BOTH]

She saw my eyes, she know I’m gone (Ah)

I see some things that you might fear

I’m doin’ a show, I’ll be back soon (Soon)

That ain’t what she wanna hear (Nah)

Now I got her in my room (Ah)

Legs wrapped around my beard (Uh)

Got the fastest car, it zoom (Zoom)

Hope we make it outta here

WHEN I’M WITH YOU, I FEEL ALIVE

YOU SAY YOU LOVE ME, DON’T YOU LIE (Yeah)

WON’T CROSS MY HEART, DON’T WANNA DIE

KEEP THE PISTOL ON MY SIDE (Yeah)

[Chorus: Travis Scott & ROSALÍA]

Case it’s fumes

She fill my mind up with ideas (STRAIGHT UP)

I’m the highest in the room (IT’S LIT)

Hope I make it outta here (Let’s go)





[Verse 2: ROSALÍA & (Travis Scott)]

Su black Ferrari le doy gas (Uh)

Caballos suenan con delay (‘Lay)

Si quieres duro él quiere má’

Aquí siempre hay humo, eso e’ de ley (Uy)

Si ahora de fiera no me fuera a conocer

Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie

Si ahora de fiera no me fuera a conocer (We can’t)

Lolly-lollypop viene cash (Yeah)

Ay, shine ya la’ joya’ (Yeah)

Balas que duelen por detrás (Yeah)

Broom broom, yo también acicalá (‘Cicalá)

Ojalá que me cojas confesá’

[Refrain: Travis Scott]

Ah, this my life, I did not choose

Uh, been on this since we was kids

We gon’ stay on top and break the rules

Uh, I fill my mind up with ideas

Case it’s fumes

She fill my mind up with ideas (Straight up)

I’m the highest in the room (I’m the highest, it’s lit)

Hope I make it outta here

[Verse 3: Lil Baby]

Baby, I just left from Vegas

Did ’em dirty on the table

Went and bought a new Bentayga

I paid cash, don’t see no paper

Buy it, park it, tint it later

All my cars’ inside tomato

From Atlanta, not Decatur

I’m the one they say don’t play with

Make them boys get on your tater

High-five LeBron, floor seat the Lakers

Get more paper, get more haters

Standin’ still, my diamonds skatin’

Fucked her once, she think we datin’

I can spend it, I been savin’

I’ma spin ya, try to play me

I been trappin’ up the millions, used to trap it off a RAZR

Back when I was sellin’ two-for-five plays, called in my RAZR

Niggas never had to give it to me, I want it, I’ma take it

Guaranteed to tell a ho goodbye if she don’t try to get naked

I’m like mmh

Mmh, gotta get up out my room

Got some more bad vibes comin’ through

Mmh, she gon’ bust a move

Like you do

[Outro]





La traduzione di Highest In The Room Remix [spiegazione-significato di alcune righe]

Ho spazio nei miei fumi (Sì)

Mi riempiono di idee la mente

Sono il più fatto nella stanza (è accesa)

Spero di farcela ad uscire di qui (andiamo)

[Nota: Il video mostra Travis è fatto di cannabis. “Spero di farcela ad uscire da qui” suggerisce che Travis sia nella fase paranoica, che è un comune effetto collaterale del THC (delta-9-tetraidrocannabinolo, uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis). Inoltre, nella riga “Mi riempiono (più corretto “mi riempie”) di idee la mente” potrebbe sempre fare riferimento alla marijuana, a volte chiamata Mary Jane.]

Lei Ha visto i miei occhi, sa che me ne sono andato (Ah) [Nota: chi fuma erba è inevitabile che abbia gli occhi rossi.]

Vedo alcune cose che potrebbero spaventarti

Sto facendo uno spettacolo, tornerò presto (presto)

Non è quello che lei vorrebbe sentire (Nah)

Ora l’ho portata nella mia stanza (Ah)

Le sue gambe strette intorno alla mia barba (Uh)

Ho l’auto più veloce, zoom (zoom) [Nota: Travis Scott ha una Ferrari LaFerrari, che è l’auto di produzione più veloce nella storia dell’azienda automobilistica. Nell’aprile 2019, ha pubblicato una foto su Instagram che ritraeva lui e Kylie Jenner in piedi davanti all’auto da $ 2,4 milioni.]

Spero che usciremo da qui (Ah)

Quando sono con te, mi sento vivo

Dici che mi ami, non dire bugie (Sì)

Non giocherò con mia vita, non voglio morire [Nota: In queste tre righe, Scott sta probabilmente descrivendo la sua relazione con Kylie Jenner, la madre di suo figlio. Usa la frase comune “cross my heart and hope to die”, che ha le sue origini nei giuramenti religiosi e nel segno della croce. Il 2 ottobre 2019, due giorni prima dell’uscita ufficiale della canzone, la coppia si separò, secondo numerose fonti.]

Tengo la pistola al mio fianco (sì)





Potrebbe essere il fumo

Mi riempie la mente di idee (immediatamente)

Sono il più fatto nella stanza (è accesa)

Spero di farcela ad uscire di qui (andiamo, sì)

Do gas sulla sua Ferrari nera (Uh)

I cavalli suonano con ritardo (-ardo)

Se lo vuoi intensamente, lui vuole di più

Qui c’è sempre fumo, questo è certo (Oops)

Se adesso [????de fiera no me fuera a conocer????]

Giacca sulla spalla e catena ai piedi

Se adesso [????de fiera no me fuera a conocer????] (non possiamo)

Lecca-lecca-lecca arrivano i soldi (Sì)

Oh, i gioielli brillano già (Sì)

Proiettili (oppure “colpi”) che fanno male da dietro (Sì)

Broom broom (potrebbe significare anche “scopa scopa”), sono anche vestita (vestita)

Spero che mi scop*i confessata

Ah, questa è la mia vita, non è stata una mia scelta

Uh, me ne occupo da quando eravamo bambini

Resteremo al top e infrangeremo le regole

Uh, riempio la mia mente di idee

Potrebbe essere il fumo

Mi riempie la mente di idee (immediatamente)

Sono il più fatto nella stanza (sono il più fatto, è accesa)

Spero di uscire da qui

Piccola, sono appena partito da Las Vegas

Le ho in*ulate sul tavolo e gliel’ho messo in bocca

Sono andato a comprare una nuova Bentley Bentayga

Ho pagato in contanti, non ho visto alcuna carta

La compro, la parcheggio, la coloro più tardi

Tutte le mie macchine dentro il pomodoro [Nota: presumibilmente intende che le sue automobili siano di colore rosso]

Da Atlanta, non da Decatur

Sono io quello a cui dicono di non giocarci

Li faccio salire sulla tua patatina

Batti il cinque LeBron, posto in prima fila per vedere i Lakers [Nota: LeBron James è un giocatore di basket NBA, considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. A luglio 2018, ha firmato con i Los Angeles Lakers e il rapper ha assistito a una delle sue partite seduto in uno dei posti più lussuosi]

Più soldi guadagni, più nemici ottieni

Stando fermo, i miei diamanti pattinano

Me la sono sco*ata una volta, lei pensa che stiamo insieme

Posso spenderli, sto risparmiando

Ti farò girare, prova a prendermi in giro

Ho fatto milioni illegalmente, nascondevo la roba in un RAZR

Ai tempi in cui vendevo due fiale di crack per 5 dollari, chiamavo dal mio RAZR

I ne*ri non hanno mai dovuto darmela, la voglio, la prenderò

E’ garantito dire addio a una tro*a se non cerca di spogliarsi

Dico mmh

Devi andartene dalla mia stanza

Sono arrivate altre vibrazioni negative

Mmh, si darà una mossa

Come fai tu

Ascolta su: