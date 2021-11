Tiziano Ferro: avete già visto il marito Victor? È un vero spettacolo

Tiziano Ferro è un cantante molto amato in Italia che ha anche avuto successo all’estero. Ma avete mai visto suo marito Victor? L’uomo al suo fianco è stupendo.

Tiziano Ferro è uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano. La sua fama è estesa anche fuori il nosto Paese facendolo diventare uno dei cantautori italiani più apprezzati all’estero.

La sua passione esplode quando ad undici anni riceve come regalo la sua prima tastiera con la quale comincia ad incidere, tramite un registratore vocale, alcuni brani dai testi semplicissimi, due di queste prime canzoni vengono in seguito inserite come tracce fantasma in Nessuno è solo, terzo album dell’artista pubblicato nel 2006.

Tiziano Ferro: Ecco suo marito

Da adolescente, a seguito dei problemi con la bulimia e con il bullismo subito per via del suo aspetto fisico con qualche kg di troppo, Tiziano Ferro trova rifugio nella musica cominciando a prendere lezioni di chitarra classica, canto e pianoforte.

A 14 anni diventa doppiatore prestando la voce al personaggio di Jan nella prima stagione dell’anime Il mio amico Patrasche.

Nel 1997 si iscrive alle selezioni del l Festival di Sanremo con la canzone Quando ritornerai ma viene scartato sin dal primo step, per poi ritornarci nel 1998 con lo stesso brano arrivando tra i dodici finalisti senza però entrando a far parte della competizione canora.

Dopo aver preso parte come concorrente in alcune trasmissioni televive, il cantautore scala le classifiche radiofoniche europee con il brano Xdono.

Grazie a questo brano la sua popolarità decolla, con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Nel 2004 ritorna in sala di doppiaggio prestando la voce al pesciolino Oscar protagonista del lungometraggio di animazione della Dreamworks Shark Tale.

Nel suo primo libro, pubblicato nel 2010, intitolato Trent’anni e una chiacchierata con papà, dichiara pubblicamente la sua omosessualità.

Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo intitolato L’amore è una cosa semplice prendendo il nome da un suo brano.

Victor Allen: il grande amore di Tiziano

Tiziano Ferro dal 2019 è sposato con Victor Allen.

I due hanno celebrato la loro unione a Los Angeles, ma hanno replicato il matrimonio a Sabaudia nella villa del cantante.

L’uomo è un ex consulente della Warner e attualmente è proprietario di un’agenzia di consulenza, la Levine Partners.

L’uomo è di 15 anni più grande del cantautore ma i due sin da subito hanno avuto una perfetta sintonia e attualmente vivono in modo sereno la loro storia d’amore condividendo spesso il loro tempo con Laura Pausini grande amica della coppia come si può notare in alcune foto pubblicate sui social.