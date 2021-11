Elettra Lamborghini, sai dove vive? Preparatevi a rifarvi gli occhi, che sfarzo!

Bella, brava e soprattutto…ricca! Elettra Lamborghini con il patrimonio che vanta – non solo come artista ma anche come ereditiera- può permettersi di vivere in qualunque posto del mondo. La bella cantante ovviamente non si accontenta di un arredamento semplice. Ecco dove ha deciso di vivere.

Se tutti avessero il patrimonio di Elettra non esisterebbero più le normali case e tutti girerebbero per le città con Lamborghini di tutti i tipi. Purtroppo o per fortuna – dipende dai punti di vista – di Elettra ce ne è una sola. La cantante vive in un mondo fatto di cose chic e sfarzo incredibile.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini torna con Pistolero, il suo nuovo tormentone! Audio e testo della travolgente canzone

Elettra Lamborghini, dove vive l’ereditiera più famosa di Italia?

La bella Elettra Lamborghini ha sempre puntato sugli eccessi. D’altronde, lei – in Italia – è una delle poche che può permettersi certi lussi. La cantante è un’estremista in tutto: talvolta è spesso presa di mira dalle critiche artistiche e non per i suoi outfit spesso ai limiti della decenza e per il suo modo di dare sfoggio delle sue fortune economiche.

Ma avete mai visto dove vive? Dopo il matrimonio con Afrojack, Elettra ha preso casa e ovviamente non ha badato a spese.

LEGGI ANCHE –> Ascolta Hola Kitty di Elettra Lamborghini feat. Bizzey (con testo e traduzione)

Elettra vive in una casa da sogno

Di certo nella villa extra lusso di Elettra non potevano mancare comfort di tutti i tipi. L’ex giudice di The Voice of Italy su IG – tra storie e post – ha dato modo ai fan di poter sbirciare in casa sua.

Una delle camere della grande villa Lamborghini è addirittura dedicata interamente al cinema: un maxi schermo permette all’ereditiera, al marito e ai suoi amici di poter usufruire di un cinema praticamente privato.

Per una come lei che ama tenersi in forma, non poteva mancare anche una palestra tutta sua: come si può vedere da alcune immagini che circolano ancora sul web, Elettra ha tutti gli accessori e gli strumenti utili per allenarsi e fare sport.

La cantante utilizza spesso anche il tapis roulant per fare un po’ di cardio. Ovviamente, non può mancare con un bambinone come Afrojack anche l’angolo giochi: si può giocare con ogni sorta di videogiochi o rilassarsi semplicemente sull’enorme sofà.

Grazie alle ampie vetrate la casa di Elettra, come si può ammirare, è decisamente molto luminosa.