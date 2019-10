Tiziano Ferro – Acepto Milagros in duetto con Ana Guerra: video, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video di Acepto Milagros, singolo di Tiziano Ferro in duetto con la cantante spagnola Ana Guerra, disponibile dal 18 ottobre 2019.

Il cantautore laziale e la collega iberica classe 1994, hanno dato vita a questa emozionante versione in spagnolo della hit italiana Accetto Miracoli, uscita lo scorso 20 settembre, e anche questa sarà inclusa nell’album omonimo, che presumo uscirà il 22 novembre 2019, giorno in cui vedrà la luce il disco con le canzoni in italiano.

E’ semplice ma di grande impatto il filmato diretto da Tommaso Cardile & Sebastiano Tomada, rigorosamente in bianco e nero, con atmosfere simili al filmato diretto da Gaetano Morbioli, relativo alla versione in italiano di questo pezzo.

Tiziano Ferro – Acepto Milagros testo e traduzione

Ya no me toques porque te odio

Mas no me olvides, espera un poco

hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos.

Yo me reiré hasta que pase

y te comprendo porque es la misma

melancolía de cuando vuelves pero nada queda.

Dime qué quieres de mí

y de ti yo qué me llevo

Este tatuaje

Me llevo esta tarde

todas estas lágrimas.

Di qué me dejas de ti

y tú dime qué te dejo

Elige una canción

Elige mi silencio.

Yo me quedo con no verte.

Nace de la muerte de una rosa de repente otra vida

Poco pasa, pasa lo mismo, prometo no más promesas

Y he cambiado, he cambiado y aunque fueras la última parada

hay que ser sinceros, hoy mi vida es mejor que cuando estabas

Me quedo parado aquí, acepto milagros.

Nos vamos lejos mas volveremos

Nunca lo hicimos, darnos enteros

Espero que aunque no le temas te perdone Dios al menos.

Ya lo había previsto

Las consecuencias son tuyas

Ya te había avisado

por última vez

y con esta ya va otra.





Nace de la muerte de una rosa de repente otra vida

Poco pasa, pasa lo mismo, prometo no más promesas

Y he cambiado, he cambiado y aunque fueras la última parada

hay que ser sinceros, hoy mi vida es mejor que cuando estabas

¡Mejor que cuando estabas!

¡Mejor que cuando estabas!

Con todo lo que he visto es difícil el saber si aún existo

pero me veo desnudo en el espejo y me pregunto dónde vas

Me quedo parada aquí, acepto milagros.





Non mi toccare perché ti odio

Ma non dimenticarmi, aspetta un poco

finché non riuscirò ad accettare che senza di te che siamo rotti.

Riderò finché non passa

e ti capisco perché è la stessa

malinconia di quando tutto torna e nulla resta

Dimmi cosa vuoi da me

e di te io porto

questo tatuaggio

Prendo questa sera

Tutte queste lacrime





Dimmi cosa mi lasci di te

e dimmi che ti ha lasciato

Scegli una canzone

Scegli il mio silenzio

scelgo di non rivederti.

Nasce improvvisamente dalla morte di una rosa un’altra vita

Succede poco, succede lo stesso, prometto “basta promesse”

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

An essere sincero, oggi la mia vita è migliore di quando c’eri tu

Resto a guardare, accetto miracoli.

Andremo lontano ma torneremo

Non l’abbiamo mai fatto, darci tutto

Spero anche che almeno non temerai il perdono di Dio

Lo avevo già previsto

Le conseguenze sono tue

Ti avevo avvisato

per l’ultima volta

e questa è un’altra.

Nasce improvvisamente dalla morte di una rosa un’altra vita

Succede poco, succede lo stesso, prometto “basta promesse”

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

An essere sincero, oggi la mia vita è migliore di quando c’eri tu

Resto a guardare, accetto i miracoli.

Migliore di quando c’eri tu!

Migliore di quando c’eri tu!

E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto

ma mi vedo nudo allo specchio e mi chiedo dove stai andando

Sono qui, accetto miracoli.

