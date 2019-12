Tiësto – Blue feat. Stevie Appleton: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 13 dicembre 2019, Blue è un singolo del dj e producer olandese Tiësto, con voce del cantautore britannico Stevie Appleton. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video.

Scritta dai due artisti con la collaborazione di Sergio Popken, la nuova produzione di Tijs Michiel Verwest, artisticamente conosciuto come Tiesto, chiude un anno strepitoso, fatto di sperimentazioni di sound, di stili e di generi, con diversi artisti, cosa che a detta del produttore, gli trasmette energia dal punto di vista artistico.

E anche questa canzone non fa eccezione: Blue è veramente molto gradevole anche se il tema trattato non è sicuramente tra i più allegri, perché qui si parla dello stato d’animo di chi vorrebbe ricominciare una storia d’amore giunta ormai al capolinea, da qui il titolo, che nell’occasione sta a significare “triste”. Egli e depresso senza la dolce metà e vorrebbe poter aver modo di dirgli cose che non ha ancora avuto modo di fare sapere a questa persona, vorrebbe una seconda chance e non riesce proprio a metterci una pietra sopra.

Tiësto – Blue Testo e Traduzione

[Chorus 1]

Feeling blue without you

Give me one more chance, give me one more dance

I’m feeling blue without you

Tell me who am I to hold you down?

Just feeling blue without you

Give me one more chance, give me one more dance

I’m feeling blue without you

Tell me who am I to hold you down?

[Verse 1]

I dream that you won’t forget me

That’s all I really ask of ya

I’d love to talk if you’d let me

I’d take you back to the start with me

[Pre-Chorus]

I keep on dreaming, I don’t know why

I can’t seem to let it go

But I keep on tripping on what we had

It’s hard not to let you know

[Chorus 2]

I’m feeling blue without you

Give me one more chance, give me one more dance

I’m feeling blue without you

Tell me who am I to hold you down?

I’m feeling blue without you

I don’t know what I should do-o-o-o

Feeling so blue without you

[Verse 2]

We built our love on foundations

We built a house on the hill, yeah

Our little rock of salvation

Oh, my love’s there still





[Pre-Chorus]

‘Cause I keep on dreaming, I don’t know why

I can’t seem to let it go

But I keep on tripping on what we had

It’s hard not to let you know

[Chorus]

I’m feeling blue without you

Give me one more chance, give me one more dance

I’m feeling blue without you

Tell me who am I to hold you down?

I’m feeling blue, yeah

Oh, give me one more chance, give me one more dance

I’m blue without you

Tell me who am I to hold you down?

Just feeling blue without you





Mi sento triste senza di te

Concedimi un’altra possibilità, concedimi un altro ballo

Mi sento triste senza di te

Dimmi, chi sono io per trattenerti? (oppure “proteggerti”)

Mi sento semplicemente triste senza di te

Concedimi un’altra possibilità, concedimi un altro ballo

Mi sento triste senza di te

Dimmi, chi sono io per trattenerti?

Sogno che non mi dimenticherai

E’ veramente tutto ciò che ti chiedo

Vorrei parlarti se me lo permettessi

Ti riporterei al punto di partenza della nostra storia

Continuo a sognare, non so perché

Sembra che non riesco a lasciar perdere

Bensì continuo a non smettere di pensare a quello che c’è stato tra noi

È difficile non dirti queste cose





Mi sento triste senza di te

Concedimi un’altra possibilità, concedimi un altro ballo

Mi sento triste senza di te

Dimmi, chi sono io per trattenerti?

Mi sento triste senza di te

Non so che dovrei fare

Mi sento così triste senza di te

Abbiamo costruito il nostro amore su delle fondamenta

Abbiamo costruito una casa sulla collina, sì

La nostra piccola roccia della salvezza

Oh, il mio amore è ancora lì

Perché continuo a sognare, non so perché

Non riesco a lasciar perdere

Bensì continuo a non smettere di pensare a quello che c’è stato tra noi

È difficile non dirti queste cose

Mi sento triste senza di te

Concedimi un’altra possibilità, concedimi un altro ballo

Mi sento triste senza di te

Dimmi, chi sono io per trattenerti?

Mi sento triste, sì

Oh, concedimi un’altra possibilità, concedimi un altro ballo

Sono triste senza di te

Dimmi, chi sono io per trattenerti?

Mi sento semplicemente triste senza di te

