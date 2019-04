The Zen Circus: audio e testo del nuovo brano Canta che ti passa

Rilasciato ovunque il 23 aprile 2019, Canta Che Ti Passa è un singolo dei The Zen Circus, che arriva dopo la partecipazione a Sanremo con “L’amore è una dittatura” e la pubblicazione della raccolta “VIVI SI MUORE – 1999 – 2019”, che riassume vent’anni di carriera del gruppo, con l’aggiunta di due nuove canzoni: “L’amore è una dittatura” e “La festa”.

Il brano inedito in oggetto, on air da martedì 23 aprile 2019, ha invece lo scopo di promuovere l’omonima tournée estiva di Andrea Appino & soci, che sono fra gli artisti che prenderan parte al concertone del 1° maggio, che avrà luogo in Piazza San Giovanni a Roma.

Testo Canta che ti passa

Entro dentro a un negozio

Vendono sogni nel cassetto

Chiedo al commesso

Mi guarda storto e dice “Provi questa maglietta”

Non è la taglia

È la vita che mi va stretta

Poi nella testa penso “Certo, sono d’accordo

È per amare e riprodurci che siamo al mondo

Per stare bene tutti insieme

Senza rancore

E lavorare su noi stessi per migliorare”

(Hahaha)

Ma niente

Non ce la faccio

Mi dispiace, oggi mi state tutti sul cazzo

In realtà non siete voi

Ma sono io

Non c’entra niente il destino

Neanche Dio

E allora sveglia!

Sono le 8

Fuori piove a dirotto

Alzo il cappuccio

Due sigarette mezze rotte dentro al giubbotto

Dei ragazzi sul viadotto si fan le foto

E un motorino con le frange

Quanti ricordi

Tipo mio padre con i baffi

I denti storti

La fantasia al potere

Il dare e avere

Ragionieri a steccare fumo a ricreazione

Riapro gli occhi

E allora corro senza pensare

Che non ho smesso di fumare

Ecco il fiatone

Qualcuno dice “Hai quarant’anni, non ti vergogni?”

Ed ha ragione

Odio la mia generazione

Mamma, cos’è successo?

Oggi la più grande paura è l’insuccesso

Io, che un poco ne ho avuto, lo posso dire

Non cambia niente

Ho sempre voglia di sparire

E di ridere da solo dentro a una stanza

La stessa dove non capivo la distanza

Fra un sogno che si avvera dentro questa realtà

Io che credevo stesse lì la felicità





Ma poi ti vedo passeggiare sul viale

Mi avvicino e penso che ti vorrei baciare

Ho sempre detto che l’amore non è reale

Ma poi mi viene da vomitare

A-A

A-A-A

A

Canta che ti passA A-A-A A

Questa bellissima inquietudine

Sei te

Sei te

Sei te

A-A

A-A-A

A

Canta che ti passA A-A-A A

Sorella della solitudine

Canta che poi ti passa

La verità è che non mi basta

Lo voglio tutto questo dolore

Chè mi fa bene





A-A

A-A-A

A

Canta che ti passA A-A-A A

Questa bellissima inquietudine

Sei te

Sei te

Sei te

A-A

A-A-A

A

Canta che ti passA A-A-A A

Sorella della solitudine

Di te

Di me

Di te

Di noi





Informazioni su Canta che ti passa

Artista: The Zen Circus

Data di pubblicazione: 23 aprile 2019

Durata: 3:35

Etichetta: Woodworm Label / Artist First

Zen Circus parlano di Canta che ti passa

Canta che ti passa” è una frase stupida. Che sia suonando, ballando, dipingendo o semplicemente vivendo non passa e non deve passare proprio niente. Tutto rimane e deve rimanere nel cuore, nel sangue e nella testa, per ricordarci quello che siamo: una bellissima inquietudine, per noi sinonimo di amore, vita ed imperfezione.

Biglietti

14/06 Milano – Magnolia

05/07 Roma – Rock In Roma

10/07 Torino – Flowers Festival

26/07 Sestri Levante (GE) – Mojotic Festival

10/08 Senigallia (AN) – Mamamia