Marc Anthony – Parecen Viernes: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo “focoso” singolo

Rilasciato il 19 aprile 2019, Parecen Viernes (sembra venerdì) è il nuovo singolo del cantante statunitense Marc Anthony.

In questa interessante canzone, Marc canta la passione che c’è con una donna, un’amante che nonostante sia impegnata con un altro, si concede volentieri.

“De día es él y de noche me perteneces” di giorno stai con lui e la notte mi appartieni, canta infatti l’artista newyorkese classe 1968.

E nel video ufficiale, vediamo anche chi è questa bellissima e seducente donna, ripresa anche in attimi di pura passione.

Testo Parecen Viernes

Tú eres ese fuego y yo el cigarro

Me enciendes y me apagas con tus labios

Tu cuerpo es ese mal tan necesario

Te miento si no digo, que te necesito a diario

Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento

Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento

Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos

Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo

Contigo todos los lunes parecen viernes

De día es él y de noche me perteneces

Contigo todos los lunes parecen viernes

Con él te vas y conmigo siempre te vienes

Así eres tú, y así soy yo

Sé que no somos nada, pero nos damos todo

Así eres tú, y así soy yo

Y aunque no somos nada, nos damos de todo

Eeeeesooooo

Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento

Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento

Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos

Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo

Contigo todos los lunes parecen viernes

De día es él y de noche me perteneces

Contigo todos los lunes parecen viernes

Con él te vas y conmigo siempre te vienes

Y así eres tú, y así soy yo

Sé que no somos nada, pero nos damos todo

Así eres tú, y así soy yo

Y aunque no somos nada, nos damos de todo

Eeeeesooooo

Willation, Guiankation

Que hago con esta información

¿Sabes lo que viene, sabes? ¡Uy!

Contigo todos los lunes

Por lo que se siente, me parecen viernes

De día tu eres de él, de noche me perteneces

Contigo todos los lunes

Por lo que se siente, me parecen viernes

No sé porque tú me tratas así

Me apagas y luego me enciendes





Contigo todos los lunes

Con él te vas

Por lo que se siente

Dime mamá

Me parecen viernes

Porque te vas eh eh… eh

Ataca Sergio

Uy Ah!

Me parecen viernes

Me parecen viernes

Me parecen viernes





Marc Anthony – Parecen Viernes traduzione

Tu sei il fuoco e io il sigaro

Mi accendi e mi spegni con le tue labbra

Il tuo corpo quel male indispensabile

Ti mentirei se non dicessi, che ho bisogno di te ogni giorno

E anche se fa male, sei una delle cose di cui non mi pento

Sono sicuro che lo mollerai da momento all’altro

Intanto mi consolo con un paio di baci

Sono sicuro che lo lascerai, è solo una questione di tempo

Con te ogni lunedì sembra venerdì

Di giorno stai con lui e di notte sei mia

Con te ogni lunedì sembra venerdì

Con lui te ne vai e con me vieni sempre

Questo e’ cio’ che sei, ed e’ cio’ che sono io

So che non siamo nulla, ma ci diamo tutto

Questo e’ cio’ che sei, ed e’ cio’ che sono io

E anche se non siamo nulla, ci diamo tutto

Questo

E anche se fa male, sei una delle cose di cui non mi pento

Sono sicuro che lo mollerai da momento all’altro

Intanto mi consolo con un paio di baci

Sono sicuro che lo lascerai, è solo una questione di tempo





Con te ogni lunedì sembra venerdì

Di giorno stai con lui e di notte sei mia

Con te ogni lunedì sembra venerdì

Con lui te ne vai e con me vieni sempre

Questo e’ cio’ che sei, ed e’ cio’ che sono io

So che non siamo nulla, ma ci diamo tutto

Questo e’ cio’ che sei, ed e’ cio’ che sono io

E anche se non siamo nulla, ci diamo tutto

Questo

Willation, Guiankation

Che ci faccio con queste informazioni

Sai cosa accadrà, lo sai? Oops!

Con te ogni lunedì

Per come ci si sente, mi sembra Venerdì

Di giorno tu sei sua, di notte appartieni a me

Con te ogni lunedì

Per come ci si sente, mi sembra Venerdì

Non so perché mi tratti così

Mi spegni e poi mi accendi

Con te ogni lunedì

Con lui vai

Per come ci si sente

Dimmi tesoro

Mi sembra Venerdì

Perche te ne vai uh uh … uh

Ataca Sergio

Oh, Ah!

Mi sembra Venerdì

Mi sembra Venerdì

Mi sembra Venerdì

