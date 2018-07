Jerry Calà: ascolta Un’altra estate che va (con testo)

L’attore comico Jerry Calà torna a fare musica sulle note di Un’altra estate che va, nuovo singolo disponibile nei negozi e in streaming fal 6 luglio 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Per l’occasione, l’amatissimo attore è stato aiutato dai Two Fingerz, duo composto da Daniele Lazzarin (Danti) e Riccardo Garifo (Roofio), che hanno firmato questo pezzo.

Ascoltando Un’altra estate che va, molti di voi riconosceranno la voce di J-AX, che anche se non accreditato, ha “prestato” la sua voce in questa canzone che, con una certa dose di ironia, mette a confronto la generazione di Jerry con quella attuale.

Registrato al Karmadillo Studio di Milano, il brano è stato prodotto da The Best Organization Srl, mentre gli arrangiamenti sono di Riccardo Garifo e il missaggio di Marco Zangirolami.

Per ascoltarlo su Spotify cliccate sulla copertina in basso, disegnata da Giuseppe Lombardi di Fattidisegnare.com, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono.

Testo Un’altra estate che va – Jerry Calà (Download)

Motore, azione, ciak.

Estate due diciotto

mi è arrivata in un botto

le tipe che si fan le stories sugli yacht

di qualche pollo e fan bordello

poi voleva i Cinque Stelle e a noi bastava anche un ostello

togli il filtro di Instagram il mondo non è così bello

ma un po’ più vero

prima c’era più contatto meno chatto

l’estate è un film che ho già visto e ogni anno riparte.





Motore, azione, ciak

se guardo tutto quello che è successo

forse lo capisco solo adesso

è come in quella canzone

na na na

ma è solo un’altra illusione

E’ una libidine (ohoh ohoh)

un’abitudine

l’odore del mare, sapore di sale

la solitudine

è solo un’altra estate che va.

Profumo di vacanze e di creme solari

siamo fatti di miliardi di cellule

e milioni di cellulari

che strana la vita

per navigare a noi bastava il mare

a voi servono i giga

giocavamo col pallone e invece voi

giocate con Fifa

E’ solo un’altra estate che va

siete dei gabbiani azzurri intrappolati su Whatsapp

se guardo tutto quello che è successo

forse lo capisco solo adesso

E’ una libidine (ohoh ohoh)

un’abitudine

l’odore del mare, sapore di sale

la solitudine

è solo un’altra estate che va

Secondo te quelli come me

giocano alle bocce

io invece rimango in giro tutta la noche

e mi sento ancora un leone

quando sto con te

ma è solo un’altra illusione

E’ una libidine (ohoh ohoh)

un’abitudine

l’odore del mare, sapore di sale

la solitudine

è solo un’altra estate che va

è solo un’altra estate che va

è solo un’altra estate che va

è solo un’altra estate che va

siete dei gabbiani azzurri intrappolati su Whatsapp.