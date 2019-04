The Knocks – Brazilian Soul feat. Sofi Tukker: video ufficiale, remixes, testo e traduzione

Brazilian Soul è un singolo del duo di musica elettronica The Knocks estratto dal secondo album in studio New York Narcotic, uscito lo scorso 28 settembre. Dal successivo 7 dicembre è disponibile l’EP con i remixes. Nello specifico, l’Extended play include la Acoustic Bossa Version e i remix di Gilligan Moss, FTampa e Walker & Royce.

“Brazilian Soul”, la sesta traccia in scaletta nel disco, vede la collaborazione dei Sofi Tukker, dopo il successo di “Best Friend” che ha visto la collaborazione dei Knocks, delle Nervo e di Alisa Ueno.

Si tratta di una interessante canzone-inno al brasile, con un testo che mescola inglese e portoghese, anche nella stessa frase.

Il video è stato diretto da Charles Todd ed è ovviamente stato girato in Brasile, esattamente nella suggestiva Rio de Janeiro. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Download su: Amazon – Remixes – iTunes – Remixes

[Sophie Hawley-Weld]

La spiaggia al sole

Il forró durante la notte

La ragazza brasiliana balla alla luce del sole

Lo swing e sculetta

Non so come, ma ci provo

Gentilmente

Il tuo affetto è qualcosa su cui vorrei volare

[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

Vuoi sapere da dove vengo?

Sono brasiliana, tesoro mio

Brasile!

(Sì, San Paolo, Rio, Brooklyn, Dios)

Vuoi sapere da dove vengo?

Sono brasiliana, tesoro mio

Brasile!

(Adoro quell’anima brasiliana)

[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

Il mio tamburello al ritmo della samba

Nel caldo di dicembre

Oh, il Brasile è dove andrò

Credo si essere un caso di anima brasiliana

Lo ricorderò per sempre

Oh, nel caldo di dicembre

Quando lasceremo che i nostri cuori si affezionino

(Ama quell’anima brasiliana)

Il mio tamburello al ritmo della samba

(Lei è al ritmo della samba)

Nel caldo di dicembre

Oh, il Brasile è dove andrò

Credo si essere un caso di anima brasiliana

Lo ricorderò per sempre

(Dice che lo ricorderà sempre)

Oh, nel caldo di dicembre

Quando lasceremo che i nostri cuori si affezionino

(Adoro quell’anima brasiliana)

[James Patterson con Sophie Hawley-Weld]

Lo swing e il samba, uh

Tutti ballano la bamba, uh

L’anima brasiliana

Bere caffè con la capoeira, uh

Da New York a Pará, uh

Da Atlanta a Paraná, uh

San Paolo, Tocantins

Miami e cosa sta nel mezzo

[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

Vuoi sapere da dove vengo?

Sono brasiliana, tesoro mio

Brasile!

(Sì, San Paolo, Rio, Brooklyn, Dios)

Vuoi sapere da dove vengo?

Sono brasiliana, tesoro mio

Brasile!

(Adoro quell’anima brasiliana)





[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

Il mio tamburello al ritmo della samba

Nel caldo di dicembre

Oh, il Brasile è dove andrò

Credo si essere un caso di anima brasiliana

Lo ricorderò per sempre

Oh, nel caldo di dicembre

Quando lasceremo che i nostri cuori si affezionino

(Ama quell’anima brasiliana)

Il mio tamburello al ritmo della samba

(Lei è al ritmo della samba)

Nel caldo di dicembre

Oh, il Brasile è dove andrò

Credo si essere un caso di anima brasiliana

Lo ricorderò per sempre

(Dice che lo ricorderà sempre)

Oh, nel caldo di dicembre

Quando lasceremo che i nostri cuori si affezionino

(Adoro quell’anima brasiliana)

Testo Brazilian Soul

Autori: Ben Ruttner, James Patterson, Styalz Fuego, Sophie Hawley-Weld, Tucker Halpern, Guaraí Pereira Machado, Ivan Jackson & Conor Rayne.

[Sophie Hawley-Weld]

The praia in the sun

The forró in the night

Garota brasileira dancing into the daylight

De swing e rebolado

Don’t know how but I try to

Seu jeitinho

Your carinho’s something that I’d fly to

[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

Quer saber de onde sou?

Brasileira, meu amor

Brasil!

(Yeah, São Paulo, Rio, Brooklyn, Dios)

Quer saber de onde sou?

Brasileira, meu amor

Brasil!

(Love that Brazilian soul)

[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

My tambourine in the rhythm of samba

In the heat of December

Oh, Brazil is where I’ll go

I think I’ve got a case of Brazilian soul

I’ll always remember

Oh, in the heat of December

When we let our hearts grow close

(Love that Brazilian soul)

My tambourine in the rhythm of samba

(She’s in the rhythm of samba)

In the heat of December

Oh, Brazil is where I’ll go

I think I’ve got a case of Brazilian soul

I’ll always remember

(She says she’ll always remember)

Oh, in the heat of December

When we let our hearts grow close

(Love that Brazilian soul)





[James Patterson with Sophie Hawley-Weld]

The swing and the samba, uh

Todo mundo bamba, uh

The alma brasileira

Drinking coffee with the capoeira, uh

From New York to Pará, uh

Atlanta to Paraná, uh

São Paulo, Tocantins

Miami and the in-between

[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

Quer saber de onde sou?

Brasileira, meu amor

Brasil!

(Yeah, São Paulo, Rio, Brooklyn, Dios)

Quer saber de onde sou?

Brasileira, meu amor

Brasil!

(Love that Brazilian soul)

[Sophie Hawley-Weld & (James Patterson)]

My tambourine in the rhythm of samba

In the heat of December

Oh, Brazil is where I’ll go

I think I’ve got a case of Brazilian soul

I’ll always remember

Oh, in the heat of December

When we let our hearts grow close

(Love that Brazilian soul)

My tambourine in the rhythm of samba

(She’s in the rhythm of samba)

In the heat of December

Oh, Brazil is where I’ll go

I think I’ve got a case of Brazilian soul

I’ll always remember

(She says she’ll always remember)

Oh, in the heat of December

When we let our hearts grow close

(Love that Brazilian soul)





