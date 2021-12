Fiorella Mannoia, conosci il marito? E’ più giovane di lei di quasi 30 anni

By

Fiorella Mannoia è sposata con un uomo di quasi 30 anni più giovane di lei. Ecco chi è suo marito.

Nata a Roma, nel 1954, Fiorella Mannoia è una delle cantanti italiani più apprezzate del panorama musicale del nostro Paese.

Figlia dello stuntman siciliano Luigi Mannoia, da ragazza insieme ai suoi fratelli Maurizio Stella e Patrizia, comincia a lavorare facendo lo stesso lavoro del padre.

Tra le controfigure a cui ha preso parte c’è quella di Lucia Mannucci, nel film Non cantare, spara, quella di Monica Vitti in molte sue pellicole e a quella a Candice Bergen ne Il giorno dei lunghi fucili.

Dopo aver prestato il suo corpo per fare da stuntman a molte attrici debutta nel campo cinematografico in alcuni ruoli minori in pellicole del genere spaghetti-western.

Fiorella Mannoia: ecco suo marito

Nel 1968 debutta nel mondo musicale partecipando al Festival di Castrocaro, non vincendo ma ottenendo un contratto discografico con la Carisch che le fa incidere i suoi primi 45 giri.

Dopo alcune pubblicazioni di cui una censurata per una frase che viene in seguito sostituita, arriva a farsi conoscere grazie al brano Pescatore in cui duetta con Pierangelo Bertoli.

Partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 1981 con il brano Caffè Nero Bollente dove si contraddistingue subito per la sua grinta e per il testo audace. Nonostante il successo della canzone si posiziona soltanto all’undicesimo posto della kermesse.

Dopo altri brani e partecipazioni al Festivalbar, torna nel 1984 sul palco del Teatro Ariston con uno dei suoi brani più importanti, Come si cambia, che si classifica quattordicesimo ma diventa uno dei brani più ascoltati e venduti di quell’edizione.

Torna nuovamente a Sanremo nel 1987 con il brano Quello che le donne non dicono, inizialmente destinato a Fiordaliso, classificandosi all’ottavo posto ma vincendo il Premio della Critica.

Carlo, il marito della cantante

Da quel momento il nome di Fiorella Mannoia diviene uno dei più importanti nel mondo della musica leggera italiana.

Nel 2017 torna dopo quasi 30 anni al Festival di Sanremo con il brano Che sia benedetta scritto da Amara classificandosi al secondo posto nonostante fosse la favorita, posizionandosi dietro Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma.

La donna, tifosissima dell’AS Roma, lo scorso febbraio, dopo 15 anni di fidanzamento, Fiorella Mannoia ha sposato il suo compagno Carlo Di Francesco, musicista, produttore musicale ed ex docente di canto di Amici di Maria De Filippi.

I due hanno 26 anni di differenza e attualmente vivono a Roma Nord nella capitale.