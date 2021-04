The Chemical Brothers tornano con l’ipnotica The Darkness That You Fear

I Chemical Brothers tornano con The Darkness That You Fear, ipnotico singolo disponibile in una versione estesa della durata di sei minuti abbondanti e una più breve (Edit), che dura poco meno di quattro minuti.

Dopo due anni di silenzio il duo britannico di musica elettronica formato da Ed Simons e Tom Rowlands torna alla ribalta con questa interessante traccia dance inedita, prima nuova canzone dall’era No Geography del 2019 scritta con la collaborazione di Willie J. Ellison. Il brano è caratterizzato da un breve e ripetitivo testo, interpretato da una cantante dall’identità non resa nota, che funge solo da contorno, un po’ come ogni traccia dance che si rispetti. The Darkness That You Fear segna anche la prima uscita dei Chemical Brothers con Republic Records, che ha avvicendato la Virgin Records, per la quale il gruppo ha lavorato per un decennio.

Nonostante il titolo cupo, “‘The Darkness That You Fear’ è un brano musicale pieno di speranza”, ha detto Tom Rowlands. “Quando abbiamo scoperto che la combinazione delle diverse voci funzionava in base al flow della musica, ci siamo sentiti ottimisti e abbiamo sentito l’esigenza di condividere questa produzione”.

Il video (della versione Edit del brano) è stato diretto da Ruffmercy (già regista per Thom Yorke e Run the Jewels), e mostra persone che ballano (scene tratte da filmati di fine anni ’90, abilmente modificate). Il regista ha affermato: “Quando ho sentito la canzone per la prima volta mi sono subito connesso al tema e all’atmosfera complessivamente positiva e adatta la prossima estate. Mi ha anche innescato un forte senso di nostalgia che mi ha portato a tornare a cercare ispirazione visiva dal periodo in cui ho scoperto per la prima volta The Chemical Brothers a metà degli anni ’90”.



Testo (Versione Edit)

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Salta alla traduzione

Let your heart see the colors

All around you

Let your heart see the colors

All around you

And the darkness that you fear

Will disappear

And the darkness that you fear

Will disappear

And the darkness that you fear (I’ll be lovin’ you, yes, I will)

Will disappear (I’ll be lovin’ you)

And the darkness that you fear (I’ll be lovin’ you, yes, I will)

Will disappear (I’ll be lovin’ you)

And the darkness (I’ll be lovin’ you, yes, I will. I’ll be lovin’ you)

And the darkness that you fear (I’ll be lovin’ you, yes, I will)

Will disappear (I’ll be lovin’ you)

Let your heart see the colors

Let your heart see the colors

I’ll be lovin’ you, yes, I will

I’ll be lovin’ you

I’ll be lovin’ you, yes, I will

I’ll be lovin’ you





Let your heart see the colors

And the darkness that you fear

Will disappear

And the darkness that you fear

Will disappear

I’ll be lovin’ you, yes, I will

I’ll be lovin’ you

I’ll be lovin’ you, yes, I will

I’ll be lovin’ you

Let your heart see the colors

Let your heart see the colors

Traduzione

Lasciate che il vostro cuore veda i colori

Tutt’intorno a voi

Lasciate che il vostro cuore veda i colori

Tutt’intorno a voi

E l’oscurità di cui avete paura

Scomparirà

E l’oscurità che temete

Sparirà

E l’oscurità di cui avete paura (ti amerò, sì, lo farò)

Sparirà (ti amerò)

E l’oscurità che temete (ti amerò, sì, lo farò)

Scomparirà (ti amerò)

E l’oscurità (ti amerò, sì, ti amerò)

E l’oscurità di cui avete paura (ti amerò, sì, lo farò)

Scomparirà (ti amerò)

Lasciate che il vostro cuore veda i colori

Lasciate che il vostro cuore veda i colori

Ti amerò, sì, lo farò

Ti amerò

Ti amerò, sì, lo farò

Ti amerò

Lasciate che il vostro cuore veda i colori

E l’oscurità di cui avete paura

Scomparirà

E l’oscurità di cui avete paura

Sparirà

Ti amerò, sì, lo farò

Ti amerò

Ti amerò, sì, lo farò

Ti amerò

Lasciate che il vostro cuore veda i colori

Lasciate che il vostro cuore veda i colori