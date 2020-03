Rauw Alejandro, Anuel AA, Natti Natasha, Farruko e Lunay – Fantasías Remix: audio, video, testo e traduzione della bollente canzone

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale del remix di Fantasías, singolo di Rauw Alejandro con Farruko, Anuel AA, Natti Natasha e Lunay, disponibile da venerdì 6 marzo 2020.

Si tratta della nuovissima versione del bollente singolo di successo Fantasías, rilasciato il 29 agosto 2019. Il brano era originariamente interpretato dai soli Alejandro e Farruko. Entrambe le versioni dovrebbero essere incluse in Afrodisiaco, secondo progetto discografico dell’artista portoricano, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Devo dire che la nuova versione è una vera bomba, che si sta diffondendo nel web come fosse un virus. Ovviamente anche qui si parla di fantasie sessuali, ma per saperne di più vi rimando al testo tradotto.

Fantasías Remix Testo e Traduzione — Rauw Alejandro • Farruko • Natti Natasha Anuel AA • Lunay

[Intro: Anuel AA & Rauw Alejandro]

-tigo; tocar tu piel (Big up!)

Susurrando al oído (Mujer)

Big up!

Rules the Nation

[Pre-Coro: Anuel AA, Anuel AA & Rauw Alejandro]

¿Cómo le puedo hacer pa’ convencerte? (Uah)

A solas quiero tenerte (Yeah-yeah-yeah-yeah), uah, uah

Quiero morder tu piel (Tu piel), darte taller (Taller)

La presión voy a aplicarte (Uah, uah)

[Coro: Rauw Alejandro, Anuel AA, Farruko & Anuel AA]

¿Qué tú harás si te digo mis fantasía’ contigo? (-tigo)

Susurrando al oído te comienzas a calentar (A calentar)

Tú me dice’ y nos vamo’, ¿qué nosotro’ esperamo’ (Uah, uah)

Si los dos nos gustamo’ y las mirada’ no lo pueden negar? (No lo pueden negar)

[Verso 1: Farruko, Anuel AA]

(Pu-pu-pu-pum; ¡Farru!)

Desde que te vi yo sabía (Pri-yah-yah)

Que tú iba’ a ser mía (Pri-yah-yah)

Algo a mí me decía (¡Pu-pum!)

Que tú era’ la baby que tanto quería (Blep; ¡yah!)

Pero tuvimo’ química (Yeah-eh)

Y te vi tan simpática (Yeh-eh-eh)

Te miraba’ tan exótica (Yeah-eh)

Que rápido te halé pa’ acá (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Porque rápido hubo química (Yeah, yeah)

Y te vi tan simpática (Yeh-eh-eh)

Te miraba’ tan exótica (Oh-oh-oh)

Que rápido te halé pa’ acá (Uah, uah)

[Verso 2: Anuel AA]

Baby, tú me mata’ (Mata’)

Ere’ una en un millón (Baby)

Yo te doy como piñata (-ñata)

Pero no e’ un caso de agresión (Yeah-eh)

Perrea como Cardi, yeah

Y yo te agarro las nalgas como Offset, Offset (Offset)

Baby, tú ere’ una Barbie, yeah

Y en cuatro e’ tu favorita pose, pose (Pose)

Baby, sube el telón y baja el telón (Telón)

Y en la bañera suena el jabón

Y yo adentro de ti dándote acción (Uah)

Adentro de ti siente el calentón (Uah, uah)

[Coro: Lunay, Natti Natasha, Lunay & Rauw Alejandro, Natti Natasha & Lunay]

¿Qué tú harás si te digo mis fantasía’ contigo?

Susurrando al oído te comienzas a calentar (-tar)

Tú me dice’ y nos vamo’, ¿qué nosotro’ esperamo’

Si los dos nos gustamo’ y las mirada’ no lo pueden negar?

[Verso 3: Natti Natasha]

Hagámoslo hasta el otro día

Conmigo tienes mil fantasías (¡Wuh!)

Lo supe, aunque tu no me lo decías (Wu-wuh, wuh)

Por eso tú me chequeaba’ y de lejos sonreía’ (Oh-yah)

Por eso tú me bailaba’ y la corriente te seguía (Woh, woah)

Porque sentí la química (Yah-ah)

Sin prender de la sativa (¡Fuego!)

Yo no soy muy romántica (No, no)

Pero una noche te voy a dar

Porque sentí la química (Yah-ah)

Sin prender de la sativa (¡Fuego!)

Si guayamo’ así otra ve’

Hoy puede ser que se te dé

[Verso 4: Lunay & Rauw Alejandro]

Quiero comerte parte por parte

Si llamo borracho, discúlpame

No sé si esta es la última ve’ (Oh)

Háblame claro y dime (Dime)

¿Qué tal si nos vamo’ lejo’ y hacemo’ lo que te gusta?

Tú ere’ prohibida y el peligro no me asusta

Esta noche mis mano’ en tu falda debutan

Quien come calla’o e’ el má’ que se lo disfruta

Y tú ere’ aparte, no dejo de mirarte

Eso atrá’ e’ un delito, presa tienen que llevarte

Yo no soy de llamarte, pero pa’ mí e’ un arte

Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte (This is the remix)

[Pre-Coro: Rauw Alejandro & Farruko, Ambos]

¿Cómo le puedo hacer pa’ convencerte? (¡Pum!; eh)

A solas quiero tenerte (Pribaba-babay)





[Coro: Natti Natasha, Rauw Alejandro, Lunay, Anuel AA & *Farruko*]

¿Qué tú harías si te digo mis fantasías contigo? (-tigo, oh-oh)

Susurrando al oído te comienzas a calentar (*Pribaba-babay*)

Tú me dice’ y nos vamo’, ¿qué nosotro’ esperamo’

Si los dos nos gustamo’ y las mirada’ no lo pueden negar? (*¡Pu-pu-pu-pum!*; no lo pueden negar)

[Outro: Rauw Alejandro, Anuel AA, Farruko, Natti Natasha & *Lunay*]

Farru (Yeah)

Farruko

This is the remix

Ra-Rauw

Ra-Rauw, ey

Mera, dime, Rauw

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

No, no, yeah (Yeah, yeah)

Natti Nat, Natti Nat (Natti)

*Lu-Lu-Lunay* (Lunay)

Pri-yah-yah

Good gyal

Yeah-yeah-yeah

Evo Jedis

Urba y Rome, Urba y Rome

Dímelo, Welldon

Sharo (Pu-pu-pum)

Duars Entertainment (Prr)

Con Los Sensei





[Introd.]

Con te; toccare la tua pelle (Big up!)

Sussurrando all’orecchio (ragazza)

(Big up!)

Governa la nazione

[Pre-Rit.]

Come posso fare per convincerti?

Voglio averti da sola (Sì-sì-sì-sì), eh, eh

Voglio mordere la tua pelle (la tua pelle), farti da officina (officina)

Metterti sotto pressione (Uah, uah)

[Rit.]

Cosa faresti se ti dicessi le mie fantasie su di te? (te)

Sussurrandotele nell’orecchio inizi a scaldarti (a scaldarti)

Dimmi e ce ne andiamo, che aspettiamo (Uah, uah)

Se ci piacciamo e gli sguardi non possono negarlo? (Non possono negarlo)

[Str. 1]

(Pu-pu-pu-pum; Farru!)

Da quando ti ho vista sapevo già (Pri-yah-yah)

Che saresti stata mia (Pri-yah-yah)

Qualcosa mi diceva (Pu-pum!)

Che eri la ragazza che volevo così tanto

Ma abbiamo avuto chimica (Sì-eh)

E ti ho trovata così carina (Yeh-eh-eh)

Sembravi così esotica (Sì-eh)

Che rapidamente ti ho trascinata qui (Sì-sì-sì-sì)

Perché c’è stata chimica sin da subito (Sì, sì)

E ti ho trovata così carina (Yeh-eh-eh)

Sembravi così esotica (Oh-oh-oh)

Che rapidamente ti ho trascinata qui (Uah, uah)

[Str. 2]

Baby, tu mi uccidi (uccidi)

Sei una su un milione (Baby)

Te le do come una pignatta (-gnatta)

Ma non è un caso di aggressione (Sì-eh)

Twerka come Cardi, sì

E ti afferro le chiappe come Offset, Offset

Baby, sei una Barbie, sì

E a quattro zampe è la tua posizione preferita, posizione (posizione)

Baby, alzi il sipario e fai abbassare il sipario (Tenda)

E nella vasca da bagno il sapone suona

E io dentro di te ti do azione (Uah)

Dentro senti una fornace (Uah, uah)





[Rit.]

Cosa faresti se ti dicessi le mie fantasie su di te

Sussurrandotele nell’orecchio inizi a scaldarti

Dimmi e ce ne andiamo, che aspettiamo

Se ci piacciamo e gli sguardi non possono negarlo?

[Str. 3]

Facciamolo fino al mattino

Con me hai mille fantasie (Wuh!)

Lo sapevo anche se non me lo hai detto (Wu-wuh, wuh)

Ecco perché mi hai controllato e da lontano sorridevi (Oh-yah)

Per questo ballavi con me e la corrente ti seguiva (Woh, woah)

Perché ho sentito la chimica (Yah-ah)

Senza accendere la canna (Fuoco!)

Io non sono molto romantica (No, no)

Ma una notte te la concederò

Perché ho sentito la chimica (Yah-ah)

Senza accendere la canna (Fuoco!)

Se la chimica continua ad essere così

Potrebbe essere che oggi te la dia

[Str. 4]

Voglio divorarti tutta, pezzo dopo pezzo

Se dovessi chiamarti mentre sono ubriaco, scusami

Non so se questa è l’ultima volta ‘(Oh)

Dimmelo chiaramente e dimmi (dimmi)

Che ne dici di andarcene lontano e facciamo quello che ti piace?

Sei proibita e il rischio non mi spaventa

Stasera le mie mani esordiscono sulla tua gonna

Chi mangia con calma è chi se la gode di più

E tu sei speciale, continuo a guardarti

Quel lato b è un crimine, devo riportarti in prigione

Non ti sto chiamando, ma per me è un’arte

Guarda come ti inginocchi senza doverti perdonare (Questo è il remix)

[Pre-Rit.]

Come posso fare per convincerti?

Voglio averti da sola

[Rit.]

Cosa faresti se ti dicessi le mie fantasie su di te (te, oh-oh))

Sussurrandotele nell’orecchio inizi a scaldarti (Pribaba-babay)

Dimmi e ce ne andiamo, che aspettiamo

Se ci piacciamo e gli sguardi non possono negarlo? (¡Pu-pu-pu-pum!*; non possono negarlo)

