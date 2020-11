CoCo: ascolta Dammi Un Motivo, nuova bella canzone (con testo)

Dammi Un Motivo è la bellissima e coinvolgente sesta traccia inserita nel secondo album di CoCo, Floridiana, negli scaffali dei negozi da venerdì 6 novembre 2020 su Island Records. L’audio e il testo del brano, scritto dallo stesso Corrado Migliaro e prodotto da DJ Fedele, che ha messo su le basi di buona parte delle quattordici tracks che compongono l’interessante seconda era discografica.

In questa bella canzone il cantautore e rapper napoletano parla di una storia d’amore che ha sicuramente visto giorni migliori, ma nonostante questo il protagonista non riesce ad odiare mai questa persona che, al contrario, a volte ama.

Come raccontato dallo stesso Corrado, in questo pezzo vorrebbe lasciarsi il passato alle spalle e quindi trovare la forza per un nuovo inizio, ma è questo che in realtà vuole?

Dammi Un Motivo – Coco – Testo

Ah-ah, ah-ah, ah

Ah-ah, ah-ah, ah

Dammi un motivo per odiarti

Dammi un motivo che non c’è

Dicevi: “Non sei come gli altri”

E cosa siamo adesso?

Non è facile, no

Parlare con te se

Non sai cosa vuoi, mai

Non capisco se

Resti qui per me

O non vuoi perdere, ma

[Rit]

Dammi un motivo per odiarti

Dammi un motivo che non ho

Dammi un motivo che mi basti

A non cercarti per un po’

E non dirmi… che sei fragile

So che fingi

Dovrei andarmene ma so dirti

Solamente che

A volte ti amo ma non ti odio mai

Oh, ti ho sempre messa al primo posto e

Anche quando non c’era posto, seh

E guarda dove siamo adesso, se

Siamo una foto che non posto, e

Scrivo messaggi e poi li elimino, seh

Mi hai fatto diventare cinico, ma

Rischiare per avere il minimo è

Come fare l’amore in bilico





Non posso stare qui ad aspettare che tu decida per noi

Farsi del male per poi tornare dove eravamo migliori

Lasciarsi andare senza pensare come restare da soli

Che forse è meglio per noi

[Rit.]

Dammi un motivo per odiarti

Dammi un motivo che non ho

Dammi un motivo che mi basti

A non cercarti per un po’

E non dirmi… che sei fragile

So che fingi

Dovrei andarmene ma so dirti

Solamente che

A volte ti amo ma non ti odio mai