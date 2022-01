Taylor Swift, chi è il fidanzato Joe Alwyn: età e vita privata

By

Ecco chi è Joe Alwyn fidanzato della popstar mondiale Taylor Swift.

Taylor Swift è una delle cantautrici più famose del mondo campionessa di numerosi prestigiosi premi in ambito musicale e di molti record.

Nata a West Reading, nel 1989, cresce spensierata in una fattoria di Reading dove sin da piccola inizia ad appassionarsi alla musica avendo come punto di riferimento cantanti come: LeAnn Rimes, Pastly Cline e Dolly Parton.

Taylor Swift: ecco il suo ragazzo

Sin da piccolissima, amante della poesia, ha cominciato a leggere i componimenti di Shel Siilversten e i libri del Dr. Seuss, affermando che sono stati i suoi maestri di vita che le hanno dato la voglia di diventare cantautrice.

A 10 anni entra a far parte della compagnia teatrale dedicata ai più piccoli, Theatre Kids Live dove dimostra ottime dote recitative a tal punto da essere davanti ad un bivio quando deve decidere quale carriera intraprendere

A 12 anni comincia a suonare la chitarra e sua madre decide di iscriverla a Nashville dove riceve da Brett Manning.

Nonostante molte porte in faccia ricevuta da molte case discografiche a cui aveva presentato delle demo precedentemente incise così esibisce allo Us Open Tennis Tournament in Pennsylvania dove ingaggiata da l’allora manager di Britney Spears che le propone un contratto.

Per assecondare la carriera di Taylor, la sua famiglia si trasferisce in Tennesse a Handersonville. Dopo poco tempo firma un contratto con la Sony/Atv Tree diventando la più giovane autrice che la società abbia mai avuto.

Il successo arriva quando mette la sua firma sul contratto della Big Machine Records, pubblicando il suo primo che rimane presente in classifica per 275 settimane. Nel 2008 spopola in tutto con il suo secondo album album e il singolo Love Story che detiene il primato di canzone country più venduta di sempre.

Chi è Joe Alwyn?

Nel 2001 è stata inserita da Forbes nella classifica tra le celebrità più famose del mondo e ricopre il primo posto tra le artiste donne con più settimane trascorse alla prima posizione della classifica Billboard 200 mentre invece detiene il terzo posto della stessa classifica degli artisti totali dietro i The Beatles ed Elvis Presley.

Taylor Swift è fidanzata dal 2016 con l’attore Joe Alwyn, classe 1991, l’attore britannico è pronipote del compositore William Alwyn.

Come attore riceve un riconoscimento come miglior rivelazione maschile al Festival di Cannes 2018 e nel 2020 ha collaborato nella scrittura di alcuni brani della sua fidanzata firmandosi con lo pseudonimo di William Bowery.