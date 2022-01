Chadia Rodriguez e la sua confessione: “il mio sogno nel cassetto è Marracash”

Chadia Rodriguez ha confessato una particolarità su Marracash. Ecco cosa ha detto.

Chadia Rodríguez, nome d’arte di Chadia Darnakh nata ad Almería il 7 novembre 1998, è una rapper italiana, di origini spagnole e marocchine.

Durante la sua vita a Torino ha fatto parte di una squadra femminile di calcio, la Juventus Football Club per poi abbandonare il mondo dello sport per via di un grave infortunio.

Dopo l’esperienza calcistica comincia a lavorare come modella posando completamente nuda per poi passare ad interessarsi alla musica.

Chadia Rodriguez e il sogno nel cassetto

Mentre era al lavoro sulla scrittura e la creazione di alcuni suoi testi, viene notata dal produttore Big Fish che la propone alla Doner Music, casa discografica co-fondata con Jake La Furia dei Club Dogo mettendola sotto contratto.

La ragazza appone la firma nel 2018 con la Sony Music che l’ha cercata dopo averla notata per il suo singolo Dale e diviene la prima donna a comparire su una playlist rap della piattaforma di musica in streaming Spotify.

Al suo primo successo si aggiungono quelli di Fumo bianco che ottiene la certificazione FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) d’oro e Bitch 2.0.

Il suo primo Ep intitolato Avere 20 anni, racchiude tutti i suoi successi. Nel 2019 viene invitata nella trasmissione di Manuel Agnelli, Ossigeno, dove si esibisce in alcune sue canzoni e a gennaio 2020 pubblica La Voce di Chadia, brano ispirato dalla serie tv Netflix, Narcos.

A marzo dello stesso anno, collabora con Federica Carta per la realizzazione del singolo in featuring, dal nome Bella Così. La canzone viene posticipata per via della pandemia Covid-19 e pubblicata a maggio e viene certificata oro per le vendita e acclamata dalla critica per i temi presenti come il cyberbullismo e lo body shaming.

A giugno 2020 appare sulla copertina italiana di Billboard e diventa protagonista di un episodio di MTV YO! Raps e di Giovani e Famosi.

Ad agosto del 2021 è tra le indagate per le rapine fatte a Torino con l’uso dello spray al peperoncino, con l’accusa di aver rapinato assieme a due uomini una catenina d’oro, un telefono cellulare e un automobile, senza però riuscire in quest’ultima.

Le rivelazioni di Chadia

In un’intervista rilasciata su Vanity Fair, la cantante, ha confessato di aver fatto sesso a tre con due donne e le piacerebbe farlo con Emis Killa e la sua compagna, rivelando che il suo più grande sogno del cassetto è avere un rapporto intimo con Marracash.

Nell’intervista, Chadia, rivela che non farebbe mai un film porno anche se le sia stato proposto più volte.