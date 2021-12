Sting e Andrea Bocelli in concerto a Parma nel 2022: info sulle date e i biglietti

Sting e Andrea Bocelli saranno in concerto a Parma nel 2022. Ecco tutte le informazioni utili.

All’interno della terza edizione di Parma Cittàdella Musica, nel 2022 saranno presenti i concerti di Andrea Bocelli e di Sting.

Andrea Bocelli è un tenore e cantante italiano, nato a Lajatico nel 1958.

Andrea Bocelli e Sting in concerto a Parma

Discendente di da mezzadri che lavoravano presso la fattoria di Spadaletto, nelle parti di Volterra, di proprietà dei principi Corsini, i genitori gestivano un’azienda agricola e producevano e vendevano di macchine per l’agricoltura.

Il cantante è diventato ipovedente a causa di un glaucoma congenito.

Entrato in un convento di Reggio Emilia per imparare la lettura in Braille all’età di sei anni, diventa cieco a dodici anni per via di una forte pallonata ricevuta sugli occhi durante una partita.

Dopo aver ottenuto la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa ed aver preso un diploma in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia, trova lavoro come cantante in pianobar della provincia e in varie Chiese della Valdera.

Incide il primo disco nel 1982 mentre nel 1990 firma un contratto con la Virgin Dischi. Nel 1992 incide per Zucchero Fornaciari le tracce per il provino del brano Miserere, che viene in seguito inciso con Luciano Pavarotti.

Il manager di Fornaciari, inizia ad interessarsi al giovane facendogli firmare un contratto con la Sugar di Caterina Caselli.

Nel 1994 è in gara nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, uscendone vincitore con la canzone Il mare calmo della sera.

Nel 1995 ritorna sul palco del Teatro Ariston, come Big con il brano Con te partirò piazzandosi al quinto posto.

Il brano viene utilizzato nella sua versione inglese per l’addio al pugilato di Henry Maske diventando un successo mondiale.

Le date dei concerti a Parma

Attualmente, Andrea Bocelli, ha alle spalle 16 album incisi sia di genere pop che di lirica registrando anche diverse Opere.

Oltre il tenore, che si esibirà nel Parco Ducale della città il 7 marzo anche Sting sarà presente il 19 luglio.

Sting, è un artista internazionale che ha ricevuto molti premi ed è stato candidato 4 volte all’Oscar per l’Oscar alla migliore canzone non vincendo mai l’ambita statuetta.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne VivaTicket e TicketMaster.

Il Festival è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma. I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date.