Riki, la confessione sulla rottura con l’ex: “Ci sono stati errori da parte mia”

By

Riki ha confessato il motivo della rottura con la sua ex fidanzata. Ecco cosa ha detto.

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è una cantautore italiano conosciuto per aver partecipato alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nato a Segrate nel 1992, comincia ad avvicinarsi al mondo della musica sin da piccolo. Il suo primo brano composto si intitola Una calza si una calza no, nata a seguito di un taglio che si è procurato nel lido che frequentava assieme la sua famiglia.

Riki: Ecco il motivo della separazione dalla sua ex

Intraprende studi di canto e di recitazione e si diploma presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, proseguendo i suoi studi specializzandosi in Design del prodotto.

Dopo gli studi, apre uno studio di design che decide di abbandonare per partecipare al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

All’interno del programma, entra a far parte dei titolari di canto, conquistando l’accesso al serale entrando nella squadra dei blu capitanata dalla cantante Elisa.

Arriva in finalissima sfidandosi con il ballerino Andreas Muller, ma la vittoria del programma va a quest’ultimo mentre Riki risulta il vincitore del circuito canto, accontentandosi del secondo posto nella classifica generale.

Mentre è all’interno di Amici, viene notato da Francesco Facchinetti, che decide di fargli da manager e mentore.

Il successo dopo Amici

Dopo il talent, pubblica per conto della Sony il suo primo Ep intitolato Perdo le Parole, come il singolo omonimo, che a detta del cantautore, è una canzone dedicata ad Aurora Ramazzotti (figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker).

Il disco ottiene in breve tempo la certificazione di doppio platino fino ad arrivare ad essere tra i più venduti del 2017.

Oltre il successo in Italia, Riki ottiene anche un discreto successo in Argentina, rendendolo noto anche al pubblico sudamericano.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, dove si è classificato all’ultimo posto, torna nel 2021 con il nuovo singolo Scusa.

A proposito di questo brano, il cantautore ammette sulle pagine di Vanity Fair, di averlo scritto dopo aver concluso la sua relazione durata tre anni con l’ex fidanzata Sara, ammettendo di aver fatto degli errori anche se non c’è stato nessun tradimento.

Il ragazzo non esclude un ritorno di fiamma in quanto i due sono rimasti in ottimi rapporti e si sentono spesso.

Inoltre, ammette che a volte è distante dal panorama musicale, perché gli piace scrivere solo quando ha voglia di farlo e non per motivi commerciali.