Spotify copia una nota funzione di TikTok: ecco di cosa si tratta

Spotify ha deciso di introdurre nelle sue funzioni una che somiglia molto a quella del social Tik Tok. Ecco di quale si tratta.

Spotify è un app musicale svedese che da la possibilità ai suoi utenti di ascoltare musica tramite lo streaming on demand di artisti ed etichette discografiche indipendenti, tra cui anche grosse case discografiche come Sony, Universal,EMI e Warner.

Il servizio può essere utilizzato sia in versione gratuita e sia in versione a pagamento dando la possibilità agli utenti di fruire di alcune agevolazioni.

La nuova funzione di Spotify

Nato come start up a Stoccolma in Svezia, dalla Spotify Ab, l’app musicale viene fondata nel 2006 dall’azienda di Daniel Ek e Martin Lorentzon.

La distribuzione di Spotify avviene pubblicamente nel 2008 e gli account gratuiti sono stati disponibili solo tramite alcuni inviti. Dopo aver risolto problemi legati alla privacy e ad alcuni virus, tra cui il Trojan, viene messa in commercio una versione più sicura sia nella modalità Free (gratuita) sia nella modalità Premium (abbonamento).

La differenza tra le due modalità, sta nel fatto che con la versione Free l’utente può entrare nell’app con un account Facebook o Spotify, ascoltando musica in modo illimitato ma è impossibilitato nel saltare le pubblicità e ha un limite di sei volte in un’ora per poter passare da una canzone all’altra all’interno di una playlist.

Con la versione Premium, invece, l’abbonato può ascoltare ascoltare la musica senza interruzioni pubblicitarie e può scegliere di passare da un brano all’altro senza limiti, navigando anche in versione offline.

Ultimamente la piattaforma ha annunciato che in Italia sarà presto disponibile la funzione testi grazie alla collaborazione con Musixmatch che renderà possibile leggere il testo durante l’ascolto di un brano in modo interattivo e sincronizzato.

L’esperimento copiato da TikTok

Oltre questa funzione, Spotify, vuole imitare una funzionalità del celebre social network Tik Tok per far rimanere gli utenti a soffermarsi più tempo sulla piattaforma.

Secondo quanto mostrato su Twitter, da Chris Messina, l’app avrebbe introdotto tra le sue funzioni un nuovo menù chiamato Discover dove si apre un feed verticale con i video degli artisti.

La funzione in via sperimentale, al momento è fruibile solo da un piccolo numero di utenti ed è disponibile solo per iPhone e iPad.

L’idea è quella di consentire agli artisti di condividere più brani e informazioni sui loro concerti e le loro attività piuttosto che postare immagini o video promozionali come spesso accade su altri social.

