Chi è Gayle, la cantante 17enne che sta spopolando su spotify con il singolo “abcdefu”

Gayle è una cantante 17nne che sta avendo un enorme successo con il suo singolo ABCDEFU. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Ultimamente su Spotify sta spopolando un brano intitolato ABCDEFU della cantante Gayle.

La ragazza, a soli 17 anni, si sta facendo conoscere nel panorama musicale mondiale.

Residente a Nashville, Gayle ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 14 anni, quando ha conosciuto la sua guida, ossia la cantante Kara DioGuardi che l’ha voluta prendere subito sotto la sua ala protettrice.

Chi è Gayle?

Dopo aver pubblicato alcuni singoli tra cui Dumbass, in tempi più recenti sta spopolando grazie al brano Abcdefu che ha come tema un richiamo all’ex per riprendersi tutto quello che è stato tuo.

Attualmente la cantante nonostante viva a Nashville, è stata a Los Angeles e presto sarà a New York. Durante la pandemia la giovane donna è stata supportata dai suoi amici e la musica è stata la sua arma per poter trasmettere a tutti quanti le proprie emozioni.

Si dichiara fortunata perché la maggior parte delle persone che frequenta sono musicisti. Sebbene preferisce fare musica in uno studio di registrazione e dal vivo, non disdegna il metodo utilizzato tramite Zoom che le ha permesso di conoscere persone di varie parti del mondo nonostante per entrare in contatto con loro a volte ci impieghi molto tempo.

Per quanto riguarda il suo nuovo brano ABCDEFU, la cantante ha ammesso che l’ispirazione le è venuta a seguito della rottura con il suo ex e mentre stava elaborando la fine della storia ha pensato di riavvicinarsi al ragazzo cercando di diventare sua amica.

L’ispirazione del brano abcdefu

Ma tramite una conoscenza in comune ha scoperto che questo stava raccontando delle false storie sul loro rapporto e quindi tutta l’ira e le emozioni provate in quel momento le ha riversate nel brano entrando in sessione con Sara Devis e Dave Pittengen.

Gayle descrive la sua musica come colorata, emotiva e schietta e dice di essere al lavoro per il suo primo album da ben tre anni cercando in ogni momento della sua vita un’ispirazione per un nuovo brano.

Inoltre, ha raccontato di come ha speso gran parte della sua vita a rendere felici gli altri finché si è accorta di non riuscire a compiacersi e quindi di fare quel che le piace per se stessa e invita i suoi fan a non fare azioni per compiacere gli altri, ma solo per la propria felicità.