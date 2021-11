Amici, Anna Pettinelli minacciata di morte dai fan di una cantante

Anna Pettinelli, docente di canto all’interno del programma Amici di Maria De Filippi, è stata minacciata di morte dai fan di un cantante in gara. Ecco cosa è accaduto.

Anna Pettinelli, è una conduttrice televisiva e radiofonica nata a Livorno, nel 1957.

Dopo aver esordito nelle radio toscane in cui lavora da quando aveva sedici anni dal 1982 al 1987 conduce Discoring rimanendovi per sei edizioni, calca due volte il palco del Festival di Sanremo (quella del 1983 e quella del 1986) nel ruolo di co-conduttrice e per due volte conduce Un disco per l’estate.

Anna Pettinelli e le minacce di morte

Anna è una delle principali conduttrici radiofonica di RDS dove oltre essere al microfono ricopre il di responsabile del coordinamento speaker.

Televisivamente, oltre aver preso parte ai prima citati programmi musicali, nel 2000 conduce su Telemontecarlo un talk show notturno tutto al femminile intitolato Sesso, parlano le donne e nel 2009 diventa opinionista per la quarta edizione de La Fattoria condotta da Paola Perego e vinta da Marco Baldini.

Nel 2014 con Giovanni Vernia e Matteo Maffucci diventa giudice e coach del talent per aspiranti speaker radiofonici, RDS Academy.

Dal 2016 comincia a frequentale i salotti televisivi di Barbara D’Urso, in particolar modo all’interno di Pomeriggio 5.

Dopo aver preso parte come opinionista al programma di Caterina Balivo, Vieni da me, nel 2019 partecipa a Temptation Island Vip assieme al suo compagno Stefano Macchi dove mette al nudo la sua personalità e le sue fragilità al grande pubblico e venendo amata dal web per via del suo nomignolo datole dal suo fidanzato, ossia Bella Patata con il quale verrà chiamata in seguito anche in altri contesti ironici.

Nello stesso anno, diventa sostituta di Alex Britti nella docenza di canto nel talent Amici di Maria De Filippi per poi partecipare allo spin-off Amici Speciali in rappresentanza di RDS.

La donna ha anche intrapreso una carriera cinematografica recitando in Sapore di mare 2 -Un anno dopo e Forever Young, e nel 2010 ha pubblicato un libro ironico intitolato Teorie e Tecniche dell’infamia amorosa con David De Filippi.

Il brutto voto ad un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi

Anna Pettinelli, a La Vita in Diretta, ha dichiarato di essere stata minacciata di morte su Twitter da alcuni fan di un cantante in gara nell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi.

La donna ha rivelato che il motivo di tanto astio è dato dal fatto che lei, ha dato un voto basso ad uno dei cantanti all’interno della scuola.

La Pettinelli non ha rivelato di chi si tratta, ma in molti pensano si tratti di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, a cui la docente di canto ha dato il voto di 0 per poi cambiarlo durante la settimana in un 4.