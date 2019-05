Space One feat. Chiara Galiazzo – Isola di città: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta Isola di città, singolo di Space One con la collaborazione di Chiara Galiazzo, rilasciato il 31 maggio 2019.

Prodotta da Wlady (già produttore del tormentone di J-AX “Maria Salvador”) e scritta da Daniele Lazzarin, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria, la nuova e bella canzone racconta come una ragazza si trova a preferire un uomo ricco che nemmeno la considera ad un uomo umile e povero che tuttavia riesce a regalarle tante emozioni.

Space One e Chiara Galiazzo Isola di città testo

Download su: Amazon – iTunes

Tu ti senti imprigionata da questa realtà

nelle finestre cerchi il mare, vedi la città

un oceano di cemento e tu ti senti un’isola

misuri la felicità coi night di Instagram

che stai dietro a quel ragazzo che è uno stron*o

scrivilo, metti il post, da ogni posto del mondo

ma tu cosa dai in cambio quando paga il conto

non si clicca su YouPorn se non cerchi un porno.

E forse in quel bilocale c’era quello che non trovi in quell’attico

con le stelle disegnate sul soffitto c’era un cielo fantastico

e ci sentivamo ricchi anche quando eravamo sul lastrico, era al massimo

come io classico.

[Chiara]

Quando la notte non sono con te

non mi ricordo il mio nome

questa casa è un’isola di città

ma non vedo il mare

con te in un triste motel era un cinema

vedevo il mare

con lui sulle spiagge che lei sembra un cinema

ma non vedo il mare.





E’ un finto nobile coi sentimenti ignobili

quella che vedi non è sabbia, sono sabbie mobili

l’amore non è un viaggio in prima classe comodi

è come un viaggio ginocchia in gola in economy

e vuoi tornare indietro da quel mondo finto

con un bagaglio di rimorsi come un macigno

con la voglia di ? e forse anche di un figlio

non di certo del west che piange come un bimbo.

E forse l’hai capito, la ricchezza vera siamo solo io e te

che riusciamo con un bacio a cancellare la tristezza di questo motel

basta solamente con le mani spostare le nuvole e in un attimo

siamo dentro un classico.

[Chiara]

Quando la notte non sono con te

non mi ricordo il mio nome

questa casa è un’isola di città

ma non vedo il mare

con te in un triste motel era un cinema

vedevo il mare

con lui sulle spiagge che lei sembra un cinema

ma non vedo il mare.





[Chiara]

Ci perdiamo sotto queste coperte

se mi baci non riparto col verde

e lei se so che ci sei, sembra un cinema

le discoteche sono piene di stelle

tu fai shopping poi mi rubi le felpe

e lei quando non ci sei sembra un cinema vuoto.

[Chiara]

Quando la notte non sono con te

non mi ricordo il mio nome

questa casa è un’isola di città

ma non vedo il mare

con te in un triste motel era un cinema

vedevo il mare

con lui sulle spiagge che lei sembra un cinema

ma non vedo il mare

anche in posti diversi so che

siamo gli stessi io e te

e le tue mani come aeroplani hanno te

e vedo il mare.





Ascolta su: