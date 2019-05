Calcutta – Due Punti: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Due Punti, singolo del cantautore laziale Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, disponibile dal 31 maggio 2019 per Bomba Dischi.

Tiziano Ferro Buona (cattiva) sorte testo

Download su: Amazon – iTunes

Mia madre che mi chiede se sto male

ma non è come quando

io ti sento nominare

mia madre che mi chiede cosa ho

ma questa è la risposta

due punti non lo so.





Cascate dove cascano le stelle

costellazioni intere

e in fondo io sto bene

ma perché tu non sei fuori d’ogni porta

che apro per uscire

io questo non lo so.

Non lo so

Non lo so

Non lo so

Non lo so





Sigla.





Ascolta su: