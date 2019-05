Le Deva – Shangai: video ufficiale e testo del nuovo singolo

Verdiana Zangaro, Laura Bono, Roberta Pompa e Greta Manuzi, in arte Le Deva, sono tornate con il nuovo piacevole singolo Shangai, disponibile dal 31 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta il brano, scritto da Niccolo Verrienti, Greta Portacci, Giulia Capone e Marco Rettani.

L’orecchiabile canzone, una up-tempo caratterizzata da sonorità fresche ed energiche, anticipa il nuovo nonché secondo progetto discografico del quartetto, successore di 4, pubblicato nel 2017.

Il video è stato diretto da Mauro Russo ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

Shangai testo – Le Deva

Download su: Amazon – iTunes

Mi riconoscerai

miopia a parte

se ti giri ti sto dietro

sono sola sopra un tandem

questa notte scorre lenta

ma tu hai sempre molta fretta

ti respiro senza filtri

come un’altra sigaretta.





Fiori, cena a lume di candela

sentendo di volare

dondolando a tempo sopra a un’altalena

brucia il sole sulla schiena

pensavo fossi vero

ma di vero resta solo l’eritema.

Passerà ogni cosa passerà

io ti seguivo sai con gli occhi già da un po’ su Instagram

giocherai come un legnetto di Shangai

a nascondino tra la gente che non ti somiglia mai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai.

Mi riconoscerai

dai disegni sulle braccia

cento tagli sopra al cuore

e il sorrido dritto in faccia

senza paura di mostrarci

io scrivo dei tuoi tratti ma non farne origami da lanciarci

e giorni che [?] alti e bassi

tra gli scontrini sparsi ai biglietti del concerto a cui portarti.

Passerà ogni cosa passerà

io ti seguivo sai con gli occhi già da un po’ su Instagram

giocherai come un legnetto di Shangai

a nascondino tra la gente che non ti somiglia mai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai.





Passerà ogni cosa passerà

io ti seguivo sai con gli occhi già da un po’ su Instagram

giocherai come un legnetto di Shangai

a nascondino tra la gente che non ti somiglia mai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai

io conto e tu te ne vai

Shangai ballerai

come un legnetto di Shangai

Shangai ballerai

come un legnetto di Shangai

Shangai ballerai

come un legnetto di Shangai.





