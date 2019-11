Skioffi presenta ad Amici 19 la sua “Ballare”: audio e testo della canzone

Sabato 23 novembre 2019 il rapper e produttore laziale Giorgio Iacobelli, in arte Skioffi, ha presentato ad Amici 19 il suo inedito Ballare e poche ore più tardi è stato ammesso alla scuola per talenti più importante delle penisola, ma non senza polemiche, in quanto accusato di testi sessisti, misogini e violenti, in particolar modo sui social network. Il giovane artista era già finito nell’occhio del ciclone lo scorso anno, per via delle parole utilizzate nel brano “Yolandi” ma anche per pezzi come Piscopatico.

Il concorrente più discusso della diciannovesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha cantato questa contagiosa canzone (audio e video della sua performance), il cui testo, almeno in questo caso, non ha nulla di sessista, violento o misogino, tuttavia non si tratta di un vero e proprio inedito, in quanto questo pezzo, scritto e prodotto dallo stesso Giorgio, è l’undicesima traccia dell’album d’esordio Benjamin, pubblicato il 3 giugno 2019 via No Face. In precedenza, questo ragazzo classe 1992 aveva rilasciato l’EP All’Indenno (2017) e Jolly Mixtape (2017).

Tornando al primo disco e alle polemiche, c’è da aggiungere che in Benjamin è presente un altro brano che ha fatto discutere non poco sia per i testi che per il titolo, vale a dire la track numero nove Charles Manson, che parla di un uomo che nel 1969 uccise Sharon Tate, giovanissima moglie del regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico polacco Roman Polanski, che era in dolce attesa.

Skioffi Ballare testo

Già mi sono svegliato male, questo letto è vuoto senza di te

Non ho i soldi sul cellulare, resterò a fumare sopra il parquet

Questo pavimento è freddo, sai che odio l’inverno

Ma fuori 40 gradi all’ombra e io sto dentro

Quasi quasi esco, prendo, qualcosa di fresco

Per non stare a casa a pensare a te.





Ma sai che c’è?

Ora che arrivano gli amici col camper

Punteranno il dito sopra l’atlante

Via dove mi porta il sole, il sole.

Quando sto con te sto in alto mare

Anche se mi piace galleggiare e poi nuotare

Ma quest’estate voglio ballare, ballare

Ballare, ballare.

Già mi sono svegliato bene con le lenzuola sporche di caffè

Visto che fuori non c’è la neve mando un bacio al sole sopra di me

La spiaggia mi diverte, anche se come sempre

Mi stanno sul ca**o tutti, compresa ‘sta gente

Vivere l’estate e non pensare alla sveglia

Scrivere sulla sabbia che me piace la…

Ma sai che c’è?

Ora che arrivano gli amici col camper

Punteranno il dito sopra l’atlante

Via dove mi porta il sole, il sole.





Quando sto con te sto in alto mare

Anche se mi piace galleggiare e poi nuotare

Ma quest’estate voglio ballare, ballare

Ballare, ballare

Quando sto con te sto in alto mare

Anche se mi piace galleggiare e poi nuotare

Ma quest’estate voglio ballare, ballare

Ballare, ballare.





