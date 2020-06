Mozzik – Madonna: guarda il video del nuovo brano (testo)

Leggi il testo e ascolta e guarda il video che accompagna Madonna, singolo del rapper albanese Mozzik rilasciato venerdì 26 giugno 2020.

La nuova canzone è stata scritta dall’interprete mentre la produzione è opera di Rzon. Pieno di belle e seducenti ragazze, il video è opera di Enter Media.

Mozzik – Madonna Testo

[Chorus]

Flokët e bardha si Madonna-donna-donna

Ajo pi Corona-rona-rona

I mban dy telefona-fona-fona

Nuk i bohet vonë as në orët e vona

Flokët e bardha si Madonna-donna-donna

Ajo pi Corona-rona-rona

I mban dy telefona-fona-fona

Nuk i bohet vonë as në orët e vona

[Verse 1]

U ta hongsha piii, raki deri sa sen s’di mo, oh

E ti ma hongsh mu kaaa-tastrof

Uh shit jom pi bro

Veç te fjala karakter për ty janë veç tri shkronja

Bad daddy, yeah me mu nuk ka lojna

Qa osht mu bo e din e bojna

E për nesër kurgjo s’lojna

Ajo sa n’Prishtinë, sa n’Tiranë, ajo

M’jep gji (ajo) e thirri nanë ajo

Nji ditë kesh (ajo), nji ditë kan ajo

Mu m’zhvesh (ajo) edhe m’lan

Me to luj si llastik-stik, thoba saj si jastik-stik

E kom besnike e m’ka besnik-snik

Sum bon snitch, yeah kurrë si bona snitch-snitch





[Chorus]

Flokët e bardha si Madonna-donna-donna

Ajo pi Corona-rona-rona

I mban dy telefona-fona-fona

Nuk i bohet vonë as në orët e vona

Flokët e bardha si Madonna-donna-donna

Ajo pi Corona-rona-rona

I mban dy telefona-fona-fona

Nuk i bohet vonë as në orët e vona

[Verse 2]

Kqyr me sy e s’osht për ty

Qa shoh me sy zine u kry

Moj bjondinë me sytë e zi

A e din sa shumë ta kthej edhe unë ty

Ajo ulet n’karrigë mbrap spllifin sa nji kam

Edhe tgramshit me shoqet kerrin n’darkë

Ajo hin ku t’dush për mu ajo shan

Nuk ja ble alltin se s’dihet edhe vran

Pina ven, ose shkoj te ajo ose ajo n’banes tem

Hini n’filma, tha kam qef me pas me ty dy djem

Ja ktheva zemër kena plot djem

Ikem kejt qeta po t’shkrujn në Instagram

Holy shit, yo te quiero se unë s’du dinero

Zikki A.K.A fratello

T’kisha njek ton jetën ta kishe pas emrin “Euro”

Po s’e ki

[Chorus]

Flokët e bardha si Madonna-donna-donna

Ajo pi Corona-rona-rona

I mban dy telefona-fona-fona

Nuk i bohet vonë as në orët e vona

Flokët e bardha si Madonna-donna-donna

Ajo pi Corona-rona-rona

I mban dy telefona-fona-fona

Nuk i bohet vonë as në orët e vona





