Frah Quintale – Amarena: guarda il Video Ufficiale

Il giorno della release di Banzai (Lato Blu), prima parte del secondo album in studio del cantautore Frah quintale, è stato reso disponibile il video che accompagna Amarena, settima traccia del disco, che arriva a circa due anni e mezzo di distanza da Regardez moi.

Anche in questa canzone (leggi il testo e ascoltala) prodotta da Bruno Belissimo e Ceri, Francesco Servidei, alias Frah quintale parla di delusioni amorose, di una love story che non sembra andar bene anzi, a quanto sembra, lei si vede con qualcun altro.

All’inizio del simpatico filmato diretto da Martina Pastori, lo vediamo nei panni di un vampiro…

Testo Amarena di Frah Quintale

[1a Strofa]

Non mi va di andare in discoteca a meno che non guidi tu

Perché stasera ho preso già una brutta piega

Io le ho scritto e lei non rispondeva

Forse era meglio un buco in vena

E sai che in queste cose

Ho sempre fatto pena

[Pre-Rit. 1]

Odio la riviera

E quel co*lione col Carrera

La sua faccia mentre guida

E la sua musica leggera

Tu che fai la scema

E pensi che lui ti completa

Io stanotte vado a letto senza cena





[Rit.]

E te ne vai al mare

E poi mi mangi il cuore

Non è sangue, ma ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Vampiri alla mia schiena

Te ne vai al mare

E poi mi mangi il cuore

Non è sangue, ma ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Vampiri alla mia schiena

[2a Strofa]

A volte l’amore ti lascia un po’ di segni sulla faccia

Hai messo il rossetto, sembrava come sangue sulle labbra

E tutti questi sassi nelle scarpe sono diventati sabbia

Perché sto in giro a cercarti da una notte intera

Chi ti ama ti segua, ma a te nemmeno te ne frega

[Pre-Rit. 2]

Odio la riviera

E quel co*lione col Carrera

La sua giacca e la camicia

Il tuo abito da sera

Tu che fai la scema

E pensi che lui ti completa

Io stanotte vado a letto senza cena

[Rit.]

E te ne vai al mare

E poi mi mangi il cuore

Non è sangue, ma ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Vampiri alla mia schiena

Te ne vai al mare

E poi mi mangi il cuore

Non è sangue, ma ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Vampiri alla mia schiena

[Ponte]

Sbuffo nuvole sopra il telefono

Sigarette come caramelle

Una dietro l’altra

Lei neanche mi guarda

Prima ti cercavo, adesso ti evito

Tornerò da solo come sempre

Con la faccia bianca

E il cuore che non batte più

[Rit.]

E te ne vai al mare

E poi mi mangi il cuore

Non è sangue, ma ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Vampiri alla mia schiena

Te ne vai al mare

E poi mi mangi il cuore

Non è sangue, ma ripieno all’amarena

Notte di luna piena

Vampiri alla mia schiena





Audio e video di Amarena