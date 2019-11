I Sierra cantano a X Factor 2019 un loro testo sulla base di “Snow” dei Red Hot Chili Peppers: audio e testo

Nel quarto live di X Factor 2019, i Sierra si sono presentati sul palco con la loro personale riscrittura di Snow dei Red Hot Chili Peppers, che è stato il terzo singolo estratto dal loro nono album studio, Stadium Arcadium (2006).

Il testo scritto a quattro mani dal duo romano composto dai 26enni Giacomo e Massimo e il live video della performance di questi ragazzi veramente molto affiatati, che sostengono di ispirarsi musicalmente a Tedua e Izi.

Sierra – Snow testo

Fuori piove forte ma non mi dispiace

la pioggia sembra Dio che bagna le case

la gente si ripara in metropolitana

vive aspettando il fine settimana

è facile perdere l’equilibrio se

per vivere non hanno mai fatto un libro

io sono felice se sei qui con me

del resto non m’importa, io non posso perdermi

se devo andare più lontano dal freddo

guarda come son messo, sempre lo stesso

ho corso così tanto che alla fine ho smesso

solo per vedere chi restava fermo..





Sai (yeah)

che non mi servirà

ritrovare la verità

na-na-na

come mai, come mai mi chiedono

dove vado, dove vado non lo so

come mai, come mai mi chiedono

dove vado, dove vado non lo so.

La tv dice che è un modo piccolo

che per bruciare gli basta un fiammifero

se bere non ti serve d’antidoto

basta assumere quello che dico

ho un sole nero nelle palpebre (yeh yeh)

tu dici “resta”, io “vattene” (yeh yeh)

sa che non serve combattere

il mondo è in mano a queste macchine

portami via dall’estetica

andiamo in America lontana di qualche dollaro

la pace che volevo, era nascosta da un velo





E sai

che non mi servirà

ritrovare la verità

na-na-na

come mai, come mai mi chiedono

dove vado, dove vado non lo so

come mai, come mai mi chiedono

dove vado, dove vado non lo so

dove vado, dove vado non lo so.