Nik Makino – Neneng B feat Raf Davis: audio, video e testo

Neneng B è un contagioso singolo del filippino Nik Makino, con la collaborazione di Raf Davis: il testo e l’audio e il video che accompagna la canzone estratta dall’album Now I Know, pubblicato il 15 maggio 2019 via KINO SOUND. Diretto da Vince Greg, il filmato è online dal 15 novembre. Sembra che il nome dell’autore di questo interessante brano sia Yunas1.

Nik Makino – Neneng B testo

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita

Call me “Mister Who’s The Chick, Nik?”, ’cause I got plenty

T-shirt niya at pants ay black ta’s pink na panty

Binaba ko sa sahig tapos siya ay nilamig

Yumakap siya sa akin habang siya’y kinikilig

‘Di niya rin mapigilan ang init kong dala

Napapakalmot na at napapaungol siya

Sabi niya “N-I-K (What?) Ibaon mo pa”

“Bilisan mo pa”, “Sige, sige, sige pa”

Uling ka ba? (bakit, bakit)

Kasi kanina sa ‘kin nagbabaga ka

Sorbetes ka ba? (bakit, bakit)

Kasi gusto mong dinidilaan ka

Palay ka ba? (bakit, bakit)

Kasi gusto mong binabayo kita (huh)

Chicharon ka ba? (bakit, bakit)

Kasi ang ingay mo ‘pag kinakain ka

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita

Sa ganda ng iyong mata’t ngiti, ako’y naaattract (crack)

Dibdib, nagla-lock parang mayro’ng heart attack

Ayaw mo sa iba, gusto mo kay N-I-K

N-I to the motha (motha), mothafuckin’ K

Kasi lit, medyo pogi sa mata mo’y malupit

S-A-M P-I-N-T-O, sobrang sexy, fit na fit

‘Yung flat na petite tapos medyo makulit (yeah)

Mahaba ang buhok at mga mata’y singkit

‘Yun ang aking tipo minsan ‘pag wala nang fake

Tumatagal sa laban parang Jordan game six (six)

Siya ay sobrang sexy, mini-skirt at fake C

Chick na always down, hindi ka magsisisi

Pag-aaral ka ba? (bakit, bakit)

Kasi gusto mo ‘yung ginagapang ka (Huh)

Harina ka ba? (bakit, bakit)

Kasi gusto mo ‘yung nilalamas ka

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita (boom)

Spaceship, isasakay kita

Lahat ng kailangan, aking dala-dala

Safe kapag kasama, ‘wag kang magtaka

‘Di ka magdududa, walang baka-baka

Diez-oras na ng gabi, ‘di ako mapakali

‘Di pa nga nakasinde ta’s ‘di ka pa katabi

Pag umo-oo ka, babe, ‘di ako makatanggi

Miss ko na bawat parte, ‘wag ka na maginarte

Ulo ko’y tigang, sa’yo nakaabang

Chicks mga tigang, lahat ay wanna bang

After one night stand, still they wanna hang

Tapping sa daan, bitch, yeah, I’m the man

Neneng B, ako ang ‘yong boy picker

Can I see you? Anong oras ba ang meet up?

Kotse ka ba? (bakit, bakit)

Kasi gusto mong sinasakyan kita

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita (boom)

Boom, parang Neneng B ang kaniyang katawan (katawan)

Ang sarap mong titigan (titigan)

Rosas ka ba? (bakit, bakit)

Kasi sa spaceship, isasakay kita (boom)









E tanto per fare due risate, la traduzione automatica di un traduttore, che tutto sommato non è nemmeno pessima. Purtroppo non conosco il filippino…

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò

Chiamami “Mister Who’s The Chick, Nik?”, Perché ne ho abbastanza

Camicia e pantaloni erano mutandine rosa nere

Sono caduto a terra dopo che si era raffreddato

Mi ha abbracciato mentre ansimava

Non riusciva a controllare il calore che portavo

Stava già gemendo e gemendo

Dice “N-I-K (Cosa?) Sei diverso”

“Sbrigati”, “Vai avanti, vai avanti, vai avanti”

Sei affascinante? (perché, perché)

È passato un po ‘di tempo da quando stai bruciando

Sei un gelato? (perché, perché)

Perché vuoi leccarti

Sei libero? (perché, perché)

Perché vuoi che ti guidi (eh)

Sei un chicharon? (perché, perché)

È a causa del tuo rumore quando lo mangi

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò

Nella bellezza dei tuoi occhi e dei tuoi sorrisi, sono sotto shock (crack)

Petto che si chiude come un infarto

Non vuoi nessun altro, vuoi N-I-K

N-I al motha (motha), mothafuckin ‘K

Perché illuminato, i tuoi occhi sono un po ‘duri

S-A-M P-I-N-T-O, super sexy, vestibilità aderente

‘Il piccolo appartamento è fatto abbastanza (sì)

I capelli sono lunghi e gli occhi sono corti

“Questo è il mio tipo a volte” quando nulla è falso

Combatte come Jordan game six (six)

È super sexy, minigonna e finta C

La ragazza è sempre giù, non te ne pentirai





Stai studiando? (perché, perché)

Perché vuoi essere trattenuto (eh)

Sei farina? (perché, perché)

Perché vuoi essere divorato

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò (boom)

Nave spaziale, ti guiderò

Tutto ciò di cui ho bisogno, lo porto

Sicuro quando incluso, non ti meravigliare

‘Senza dubbio, nessuna mucca

È notte fonda, sono irrequieto

“Non siamo ancora stati da te”

Quando dici di sì, piccola, non posso resistere

Mi manca ogni parte, ‘non farlo diventare il tuo obiettivo

La mia testa è riarsa, l’hai affittata

I pulcini sono sterili, tutti vogliono esserlo

Dopo una notte, vogliono ancora appendere

Toccando la strada, cagna, sì, sono l’uomo

Cara B, sono il tuo ragazzo picker

Posso vederti? A che ora si incontra?

Sei una macchina? (perché, perché)

Perché vuoi cavalcarti

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò (boom)

Boom, il suo corpo sembra Nasty B.

Il tuo look preferito (aspetto)

Sei rosa? (perché, perché)

A causa dell’astronave, ti guiderò (boom)

