Lowchano – Trasparente feat. Boro Boro: audio, testo e traduzione

Trasparente è un singolo di Lucio Angel Marmo Duarte, in arte Lowchano, con la collaborazione di Boro Boro, rilasciato il 27 settembre 2019: leggi il testo e la traduzione e ascolta la nuova canzone, scritta dagli interpreti, con la collaborazione di Jacopo Ettorre, e prodotta da Emanuel Primavera, meglio conosciuto come Emvnuel.

Federico Orecchia, in arte Boro Boro, di cui abbiamo avuto modo di parlare diverse volte in questo sito, in questo interessante pezzo duetta con Lucio Angel Marmo Duarte, in arte Lowchano, artista nato a Buenos Aires a metà degli anni ’90, che nei suoi brani utilizza un mix linguistico di italiano e spagnolo. Melodie malinconiche e testi nei quali mette al centro le sue emozioni, sono un po’ il suo marchio di fabbrica.

Trasparente testo e traduzione — Lowchano • Boro Boro

Download su: Amazon – iTunes

[Lowchano]

(Ok, ok, wow, baby)

Baby no me importa porque ya lo sé

Que no estás más buscando lo que te da él

Llueve y me derrito como papel (como papel)

Con tus amigos ricos nada que ver

No soy trasparente pero puedes ver

Lo que tengo adentro cuando aprietas play

No tengo mas tiempo para perder

Ya no tengo aliento de tanto correr

Cosa penserà tua madre, chissà cosa penserà

Dille che vuoi scappare, non basta fuori città

Nulla da portare, ho già qualcosa da fumare

Nulla a cui pensare

Dici che sto su un altro pianeta

Che fumo troppo, è così ogni sera (sera)

Che sono fatto in una maniera

A volte sbagliata ma nonostante ciò sei serena

Brividi lungo la schiena

La luna è così grande che non sembra vera

Non cerchiamo fama ma felicità

Che tanto poi il successo non vale la pena.





Tesoro, non mi interessa perché lo so già

Che non stai più cercando quello che lui ti dà

Piove e mi sciolgo come carta

Con i tuoi amici ricchi non ho niente a che fare

Non sono trasparente ma puoi vedere

Quello che ho dentro quando premi play

Non ho più tempo da perdere

Non ho più fiato per correre così tanto

[Rit.]

Non sono trasparente ma puoi vedere

Dentro di me quando piove su queste notti nere

Baby, per piacere, non versarmi da bere

Che più versi e più divento trasparente, si, come il bicchiere

Adesso è tardi, voglio andare, mi fai rimanere come tutte le sere.

[Boro Boro]

Con te sono sempre stato trasparente (yeh)

Con te ho perso ma ora qui sono un vincente (yeh)

Le mie paranoie me le porto sempre (yeh)

Pensa a cosa può fare un viso innocente quando ti aspetti di tutto, fra’, ma non ricevi niente

Io non ti cerco più, devo cercare me

Ne conto cento o più nella mia Gucci bag

Mi sento belzebù, faccio su per sterminare gli zombie che la notte mi mandi te

Mentre mi graffi la schiena non pensare al domani

Se con le labbra dici “ti odio” ma con gli occhi mi ami

Se mi dici che “sei uno stron*o” ma poi dopo mi chiavi

Io però sono un po’ stron*o e me ne lavo le mani

Nena, mi nena (eh), mi nena, nena, mi nena (eh).





[Rit.]

Non sono trasparente ma puoi vedere

Dentro di me quando piove su queste notti nere

Baby, per piacere, non versarmi da bere (eeh)

Che più versi e più divento trasparente, si, come il bicchiere (eeh)

Adesso è tardi, voglio andare, mi fai rimanere come tutte le sere.





Ascolta su: