Sick Luke – Castello: video e testo della canzone

Castelli è un singolo del produttore e rapper Sick Luke, il cui video diretto da Late Milk, è disponibile dal 25 marzo 2020. Il testo della canzone, scritta e prodotta dall’interprete.

In questo breve ma interessante brano, il celebre producer classe 1994, vanta di avere “più soldi e meno problemi“, ma anche poca tranquillità, molti segreti e falsi amici, spiegando di non fidarsi nemmeno di quelli veri. A fine gennaio, l’artista aveva rilasciato Ali di farfalla mezzo pipistrello, canzone incisa insieme a Side Baby

Sick Luke – Castello testo

One, two, three

Once in a dream far beyond these castle walls

Down near the bay where the moonlit water falls





Sick Luke, Sick Luke

Dalla testa mi escono pipistrelli

Ho appena aperto il castello e tutti i cancelli

Quello che hai fatto oggi, non ho fatto ieri

Solo che ora ho più soldi e meno problemi

Dalla testa mi escono pipistrelli

Ho appena aperto il castello e tutti i cancelli

Quello che hai fatto oggi, non ho fatto ieri

Solo che ora ho più soldi e meno problemi

Ah, sono pieno di segreti (yeah)

In mezzo all’erba alta strisciano questi serpenti

Esistono amici falsi anche tra quelli veri

Pochi veri in mezzo a tutte queste serpi

Non sei il mio slime (Non sei il mio slime)

Perché non ho time (Perché non ho time, non ho time)

Ops, touch the sky (sto toccando il cielo)

Sto troppo in alto per ritornare indietro (troppo in alto)

Non ho più tranqui

Occhi sempre aperti perché devo stare attento (devo stare attento)

Sto dentro il castello (nel castello)

Tu rimani fuori e ti brucia da dentro





Dalla testa mi escono pipistrelli

Ho appena aperto il castello e tutti i cancelli

Quello che hai fatto oggi, non ho fatto ieri

Solo che ora ho più soldi e meno problemi

Dalla testa mi escono pipistrelli

Ho appena aperto il castello e tutti i cancelli

Quello che hai fatto oggi, non ho fatto ieri

Solo che ora ho più soldi e meno problemi