Ruggero Pasquarelli rilascia la nuova canzone Si Tú No Estás: video, testo e traduzione

E’ un Ruggero Pasquarelli che soffre per amore quello che sentiamo in Si Tú No Estás, nuovo singolo rilasciato martedì 27 marzo 2021. Il testo e la traduzione della nuova e bella canzone.

L’attore abruzzese che ha recitato in serie come Soy Luna e Violetta, dal 2019 anche cantante, torna con nuova musica, e questo interessante brano, secondo singolo del 2021, arriva dopo “Úsame” (con Dvicio), uscito il 1 aprile scorso.

In questa struggente ballata prodotta da Miguel Muñoz e Giovanny Fernández, che è complessivamente la decima release della sua ancor breve carriera da cantante, il protagonista è a dir poco sconsolato e spera ancora che la donna di cui è ancora molto innamorato, torni a far parte della sua vita. Nel video, questa ragazza viene interpretata dall’argentina Sofía Toledo.

Hubo una foto en la pared

Que arrancaste de tu vida

Recordar lo que un día fue

Me duele todavía

Se que perdonar no es fácil

Pero el tiempo sana heridas

Y para que tú regreses

Otra vez me beses, yo te esperaría

Si tú vuelves, estoy aquí

Dejo todo lo que un día fui

Ya nada es lo mismo

Tú apagas el ruido con tu voz

Si tú no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Tú recuerdo quedará, el dolor no se irá

Si no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Si tú no estás, si tú no estás

Baby, es que no me di cuenta

Que perdí la cuenta de cuanto te he herido

Tan fácil hacerme el ciego, caí en mi propio juego

Dame otra oportunidad, te pido

Quizá somos una causa perdida

Y no hay nada que duré para toda la vida

Pero fue temprano para una despedida

Por eso te pido que vuelvas aunque sea una noche más

Si tú no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Tú recuerdo quedará, el dolor no se irá

Si no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Si tú no estás, si tú no estás

Si tú vuelves, estoy aquí

Dejo todo lo que un día fui

Ya nada es lo mismo

Tú apagas el ruido con tu voz





Si tú no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Tú recuerdo quedará, el dolor no se irá

Si no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Si tú no estás, si tú no estás

Autori: RUGGERO, Miguel Muñoz & Giovanny Fernández.

La traduzione in italiano della canzone Si Tú No Estás

C’era una foto sulla parete

Che hai strappato dalla tua vita

Ricordare quello che una volta c’era tra noi

Mi fa ancora male

So che perdonare non è facile

Ma il tempo cura le ferite

E così potresti tornare

A baciarmi di nuovo, io ti aspetterei

Se tornerai io sono qui

Lascio tutto quello che una volta ero

Niente è più come prima

Spegni il rumore con la tua voce

Se non ci sei

Tesoro, ogni giorno penso di più a te

Se non ci sarai

Il tuo ricordo rimarrà, il dolore non sparirà

Se non ci sei

Tesoro, ogni giorno penso di più a te

Se non ci sarai

Se non ci sarai, se non ci sarai

Piccola, non mi rendevo conto

Di perso il conto di quante volte ti ho ferita

È così facile far finta di non vedere, sono caduto nel mio stesso gioco

Dammi un’altra opportunità, ti prego

Forse siamo una causa persa

E non c’è nulla che duri tutta la vita

Ma era presto per un addio

Per questo ti chiedo di tornare almeno un’altra notte

Se non ci sei

Tesoro, ogni giorno penso di più a te

Se non ci sarai

Il tuo ricordo rimarrà, il dolore non sparirà

Se non ci sei

Tesoro, ogni giorno penso di più a te

Se non ci sarai

Se non ci sarai, se non ci sarai

Se tornerai io sono qui

Lascio tutto quello che una volta ero

Niente è più come prima

Spegni il rumore con la tua voce

Se non ci sei

Tesoro, ogni giorno penso di più a te

Se non ci sarai

Il tuo ricordo rimarrà, il dolore non sparirà

Se non ci sei

Tesoro, ogni giorno penso di più a te

Se non ci sarai

Se non ci sarai, se non ci sarai