Dark Polo Gang – Sex On The Beach: audio e testo del nuovo singolo

Leggi il testo e ascolta l’audio di Sex On The Beach, singolo della Dark Polo Gang pubblicato il 17 maggio 2019 via Triplosette Entertainment e Universal Music Italia.

Scritto da Wayne Santana, Prynce, Tony Effe & Giordano Cremona e prodotto da Merk & Kremont, Michele Canova & Sick Luke, questo pezzo anticipa il rilascio di Trap Lovers Reloaded, che vedrà la luce il prossimo 24 maggio.

Nel nuovo progetto (in pre-order su Amazon e iTunes) vi saranno le dodici tracce dell’ultima fortunata fatica discografica Trap Lovers, pubblicata il 28 settembre 2018 e certificato Oro, più sette novità e tre inediti, tra le quali la traccia in oggetto, la seconda in scaletta.

Dopo i successi di “Cambiare Adesso” (2 dischi di Platino) e di “British” (Platino), il trio è pronto a celebrare l’ennesima hit, perché questo singolo ha le carte in regola per diventare tale.

Sex On The Beach – Dark Polo Gang – Testo

[Tony Effe]

Sex, sex

Sex, sex

Sex, sex

Sex, sex

Sick Luke, Sick Luke

[Prynce]

Mi offri un drink, via da qui

Uber drive, limousine

Rock’n’roll nella suite

Metti l’ice, togli i jeans

[Wayne Santana]

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Con la Dark va così

[Santana]

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Santana] (x3)

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Tony E.]

Tony

Vieni, ti ho scelto (ok)

Oggi ti porto a letto

È tardi, fai presto

La uso e poi la getto

Lei dice sempre: “si” (uh)

Vuole me, ma è una bitch (uh)

Nuovo ice, nuovi jeans (ice)

La nostra vita è un film (ehi, ehi, uh)

[Tony E.] (x3)

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Prynce]

Mi offri un drink, via da qui

Uber drive, limousine

Rock’n’roll nella suite

Metti l’ice, togli i jeans

[Wayne Santana]

Sex, sex, sex on the beach





[Prynce]

Con la Dark va così

[Santana]

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Santana] (x3)

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Wayne]

Volo sopra un jet, no economy (no economy)

Non voglio la tua tipa, no economy (no basic)

Lei mi offre un drink, andiamo via da qui

Sex, sex on the beach

Estate calda bollente (oh, oh)

Troppo ghiaccio ho la febbre (giù)

Lei si connette come il bluetooth

Ho una nuova auto fa: “sku, sku”

Bella Dild, Amiri jeans

Giuro che mi sento come Justin

Iced out, rischio di affogarmi

VVS1 tutti i miei diamanti

[Tony E. & Prynce]

Sex, sex, sex on the beach

Lei dice sempre: “si”

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Prynce]

Mi offri un drink, via da qui

Uber drive, limousine

Rock’n’roll nella suite

Metti l’ice, togli i jeans

[Wayne Santana]

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Con la Dark va così





[Santana]

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Santana] (x3)

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans

[Tony] (x3)

Sex, sex, sex on the beach

[Prynce]

Nuovo ice, nuovi jeans





