Thegiornalisti: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo inedito Maradona Y Pelé

Leggi il testo firmato da Tommaso Paradiso e ascolta l’audio di Maradona Y Pelé, singolo dei Thegiornalisti prodotto da Dario Faini, aka Dardust, uscito il 17 maggio 2019 via Island Records.

Da oggi è disponibile ovunque questa nuova e bella canzone di questo pluripremiato gruppo pop capitolino che non delude proprio mai, che in quest’occasione propone ai sempre più numerosi fan, un brano caratterizzato da sonorità differenti dal solito ma non per questo meno gradevoli: scritto in diverse fasi, questo pezzo coniuga infatti sonorità tropical ad altre più pop, ideali per la calda stagione.

Oltre ai due fuoriclasse del calcio, considerati i più forti della storia, qui Tommaso Paradiso, uno degli autori più stimati e richiesti della scena musicale italiana, omaggia anche il grande Robert De Niro e indirettamente Sandokan (la tigre di Mompracem).

L’energia tribale e il ritmo dinamico della contagiosa traccia, a cui fa da sfondo una notte d’estate nella quale lui e lei si ritrovano a ballare sotto una pioggia tropicale. E’ questa la nuova canzone di Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, che sono pronti a festeggiare l’ennesimo successo.

Maradona Y Pelé – Thegiornalisti – Testo

Le labbra fanno la differenza

in un volto

in un viso

l’estate fa strani scherzi

sulla bocca

in un sorriso

i ragazzi hanno finito la scuola e c’è chi è già partito per il posto del cuore

controvento senza un filo di trucco le ragazze son belle, sono piene di vita

questa notte è un frigorifero rotto

è un canzone che non fa dormire.

E la sogno a bestia, una pioggia tropicale

dove siamo soli e tu inizi a ballare

io ti vengo appresso, ritmo animale

baby siamo in aria

siamo pronti a colpire come due spari nel west

come due spari nel west

come due spari

noi crediamo in Robert De Niro

nella tigre di Mompracem

nella storia che sanno tutti

Maradona è meglio y Pelè

è meglio y Pelè.

