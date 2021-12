Fra le nuvole, Coez | testo e video ufficiale del singolo

Di seguito il testo e il video del brano Fra le nuvole del cantautore Coez.

Fra le nuvole è una delle canzoni presente nel nuovo album del cantautore Silvano Albanese, in arte Coez, pubblicato lo scorso 3 dicembre intitolato Volare, sesto album in studio da solista prodotto dalla Carosello Records.

Coez: testo e audio del brano Fra le nuvole

Tra le canzoni ufficiali che fanno parte di Volare, l’album di Coez, troviamo:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow easy

Cerchi con il fumo (feat. Neffa)

Occhi rossi

Sesso e droga (feat. Guè & Gemitaiz)

Come nelle canzoni

Ol’ Dirty (feat. Noyz Narcos)

Bomba a mano

Crack (feat. Salmo & Massimo Pericolo)

Casse rotte (feat. Brokenspeakers)

Margherita

Faccia da rapina

L’audio e il testo della canzone

Di seguito l’audio e il testo della canzone Fra le nuvole di Coez:

Ye, ah, ah

Steso sul pavimento

Come chi sta per volare

Ma la pista per volare ce l’ha dentro

Mi vedi andare a vento

Uomo palloncino (Prego palloncino)

Scusi agente, c’ho sputato dentro

Esco fuori a fumare

A guardare il mondo da un oblò

In fondo ‘sto locale era un po’ boh

Sputo il fumo che si rompe sulla luna

M’addormento mentre ti immagino nuda

Sarebbe più facile

Perdersi fra le nuvole

Piuttosto che tornare giù

C’è un posto dove il mare

Sa un po’ meno di sale e dove l’acqua è più blu, eh-eh-eh-eh

E tu non sei male

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu

Mi sento il mare dentro

Non tanto per il sale

E cerco di sembrare contento

Così carina

Vuole starmi vicina

E cerco di sembrare contento

Biciclette sulla tangenziale

É che da ragazzino ero più bravo a farmi male, babe

Smetto, le sigarette fanno male

Però non ho mai smesso di sognare di volare, eh-eh-eh

Sarebbe più facile

Perdersi fra le nuvole

Piuttosto che tornare giù

C’è un posto dove il mare

Sa un po’ meno di sale e dove l’acqua è più blu, eh-eh-eh-eh

E tu non sei male

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu, eh-eh-eh

Eh-eh, eh-eh

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu

Eh-eh, eh-eh

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu

Eh-eh, eh-eh

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu

Eh-eh, eh-eh

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu

Sapessi solo un po’ meno di sale anche tu