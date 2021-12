Un amore come il nostro, Jovanotti | testo e audio ufficiale della canzone

By

Di seguito l’audio e il testo del brano Un amore come il nostro di Jovanotti.

Jovanotti soltanto un mese fa ha annunciato il ritorno del Jova Beach Party nel 2022 che vedrà il cantante esibirsi come prima data a Lignano Sabbiadoro il 2 luglio per poi fare il giro di ben 12 spiagge Italiane.

Jovanotti: testo e audio di Un amore come il nostro

Dopo il singolo Boom, Lorenzo Cherubini ha pubblicato a sorpresa altre cinque canzoni, che vanno a far parte dell’album, Il disco del sole, prodotte con Rick Rubin. Queste sono:

La primavera , dalle sonorità anni ’80 è un omaggio a Franco Battiato.

, dalle sonorità anni ’80 è un omaggio a Franco Battiato. I Love you baby, a detta dell’artista il suo brano preferito che parla di una ragazza che deve affrontare molte sfide senza sapere quale sarà il suo destino.

a detta dell’artista il suo brano preferito che parla di una ragazza che deve affrontare molte sfide senza sapere quale sarà il suo destino. Un amore come il nostro , nata a seguito di un consiglio da parte di sua figlia Teresa e nata a Capodanno.

, nata a seguito di un consiglio da parte di sua figlia Teresa e nata a Capodanno. Tra me e te , un’altra canzone d’amore.

, un’altra canzone d’amore. Border Jam, brano vicino all’attualità.

In molti hanno pensato che il rilascio dei 5 nuovi brani, siano tali in quanto l’uomo potrebbe essere ospite al prossimo Festival di Sanremo e quindi cantare in ogni serata una delle nuove canzoni.

intanto ricordiamo che nel 2022 sia all’Alcatraz di Milano il 14 novembre che all’Atlantico di Roma il12 novembre ci saranno i concerti del “Ri-Party-Amo”, iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e WWF Italia insieme al Jova Beach Party, che ha come obiettivo quello di coinvolgere quanti più possibile per per pulire e recuperare 20 milioni di metri quadri di spiagge fiumi, laghi e fondali.

L’audio e il testo del brano

Ecco di seguito l’audio e il testo della canzone:

L’estate si avvicina, sento il polline nell’aria e tiro su col naso

La rondine che vola nella luce mattutina scrive frasi a caso

Se chiudo gli occhi immagino di essere un po’ magico e di averti qui con me

Ti chiamo e non rispondi, penso ai tuoi lati rotondi e sono pazzo di te

Pazzo di te

Tra poco ci vedremo, conto le ore e sono scemo, ma lo sai com’è

Tu sei un arcobaleno, ogni bicchiere è mezzo pieno e non si svuota mai

Più ho sete più io bevo e più io bevo e più ti devo dire: “Amore mio”

Che meraviglia, io non esisto più

Un amore come il nostro cambia la fisica del cosmo

E il sole ci sorride proprio come nei disegni dei bambini

E il sole ci sorride proprio come nei disegni dei bambini

Il caldo qui a Milano sembra sempre un po’ un regalo e l’aria tra di noi

Si riempie con la musica, il campo si modifica perché tu sei magnetica

E magnifica

E all’alba c’è smesso di ballare e quando esco dal locale c’è chi corre già

Le scarpe ultraleggere, la postura di chi vuole fare a gara con l’età, eh già

Io penso al tempo perso quando tutto era diverso, senza te con me

Per questo ogni secondo lo respiro fino in fondo e dico grazie

Un amore come il nostro

Un amore come il nostro cambia la fisica del cosmo

E il sole ci sorride proprio come nei disegni dei bambini

E il sole ci sorride proprio come nei disegni dei bambini

L’estate si avvicina, sento il polline nell’aria ed ecco l’allergia

Ma penso a te e si invertono due lettere e diventerà allegria

Se penso a quante cose non ho visto e non ho fatto e che vedrò con te

L’aurora boreale sulla strada provinciale sotto al sole delle 3

Vulcani addormentati mentre sognano di essere a un concerto dei Green Day

Parola per parola tu li sai tutti a memoria ancora più dei miei

I pezzi dei Green Day

Un amore come il nostro cambia la fisica del cosmo

E il sole ci sorride proprio come nei disegni dei bambini

E il sole ci sorride proprio come nei disegni dei bambini