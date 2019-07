Selton – Ipanema feat. Malika Ayane & Carlinhos Brown: audio e testo (incompleto) della nuova canzone

I Selton sono tornati con il nuovo singolo Ipanema, impreziosito dalle voci della cantautrice milanese Malika Ayane e del cantante, compositore e percussionista brasiliano Carlinhos Brown. Leggi il testo e ascolta il brano, disponibile da giovedì 4 luglio 2019.

La band brasiliana-italiana torna alla ribalta con questa gradevole canzone, scritta da Francesca Michielin e il gruppo e prodotta da Tommaso Colliva & Dario Faini, in arte Dardust.

Dopo “Cercasi Casa”, pubblicato tre mesi fa, è il momento di questo singolo decisamente adatto all’estate, un brano caratterizzato da sonorità pop e brasiliane, il cui testo è in parte in lingua portoghese.

Insomma, Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy provano a lanciare la loro hit e lo fanno affidandosi anche ad un’artista che di tormentoni se ne intende.

Selton Ipanema Testo

Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuh

Dimmi cosa fai, tu non chiami mai, che nessuno sa di te

mi chiedo come fai, che non cambi mai, chissà perché

sei la primavera che ho, per l’estate partirai, io no.

E’ che non riesco a stare senza

tutto è indifferenza

[Malika e Selton]

è che non riesco a stare senza

tutto indifferenza

ahah.





[Malika]

Dimmi dove sei

in questo luglio strano

labbra …

i tuoi dischi di Gaetano

quello che vorrei

è tenerti un po’ lontano

… sul tuo cuore

stasera forse ti amo.

Meglio di endorfina…

ahah

come il mal di testa…

noo

… la tua finestra in…

maa, tutti i tuoi vicini che passano mi guardano ma-le

ohoh

[Malika e Selton]

E’ che non riesco a stare senza

tutto è indifferenza

è che non riesco a stare senza

la tua indifferenza

ahah.

[Malika]

Dimmi dove sei

in questo luglio strano

labbra …

i tuoi dischi di Gaetano

quello che vorrei

è tenerti un po’ lontano

… sul tuo cuore

stasera forse ti amo

dimmi tu chi sei

prendimi per mano

stasera stiamo qui

… sul divano

quello che vorrei

ai titoli di coda

… sei

non dire una parola

[Carlinhos Brown]

Canta

io ti voglio muito bem anche se la tiri un po’

danza

… una prassi e tu

… passa e tu

canta

[Malika]

io ti voglio muito bem anche se me la tiro un po’





[Malika]

Dimmi dove sei

in questo luglio strano

labbra …

i tuoi dischi di Gaetano

quello che vorrei

è tenerti un po’ lontano

… sul tuo cuore

stasera forse ti amo

[Carlinhos Brown]

Canta

… una prassi e tu

io ti voglio muito bem anche se la tiri un po’

danza

[Malika]

io ti voglio muito bem anche se me la tiro un po’





