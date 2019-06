Sebastian Yatra feat. Daddy Yankee, Jonas Brothers e Natti Natasha – Runaway: guarda il video (testo e traduzione)

Runaway è il nuovo singolo di Sebastian Yatra uscito il 21 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano del brano, inciso con la collaborazione dei Jonas Brothers, Daddy Yankee e Natti Natasha.

La nuova interessante canzone, è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Rafael Pina, J. Angel, Mauricio Rengifo e Andrés Torres; gli ultimi due della lista, l’hanno anche prodotta.

E’ la cantante dominicana la corteggiatissima ragazza che Yatra & Co cercano di conquistare a modo loro in questo orecchiabile pezzo (ascoltalo), che a parer mio ha tutte le carte in regola per fare bene. Per vedere il video ufficiale diretto da Daniel Duran cliccate sull’immagine.

Runaway testo Sebastian Yatra feat. Daddy Yankee Jonas Brothers e Natti Natasha

[Intro]

Yatra, Yatra

Oh oh oh oh (Yeah-yeah)

Sigui Daddy Yankee, yo’ (Yeh-eh)

Jonas!

[Verso 1]

If you wanna we can run away

I know you think about it everyday

How can I say no to that pretty face?

Baby, we can leave today (Natti, Natti)

[Pre-Coro]

Te juro, cómo tú me gustas no me gusta nada

Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba

Quiero estar contigo cada madrugada

Y que me despierte con un beso tu mirada

[Coro]

Baby, let’s runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (¡Wuh!)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now

Con la luna llena (Yeah), solos en la arena (Yeah)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Su-su-sube, su-su-sube)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Huh)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (¡Fuego!)

Con la luna llena, solos en la arena (You know me, babe)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Sigui Daddy Yankee, let’s go!)

[Verso 2]

Cuando camina’ paras el mall

Culo grande, cinturita small

Ma’ tú te pasa’ por to’ Plaza con tu cuerpo sembrando el terror

Soy fanático de tu juego

Tú eres coqueta sin ego

Rompe el GPS, dentro de ti me pierdo y navego (Prr, prr, prr; no’ fuimo’)

Si nos vamos de fuga ni Fulla nos puede encontrar con mi plan de escape (¡Síguelo!)

Solitos en la arena con par de botellas, puede ser que te destape (Wuoh)

Se vale, baby, que el pelo te jale

Hashtag soy un loco demente que to’ le sale

Será dominicana (Dime)

Colombiana (Papi)

Mi mexicana (Oh-yeah)

Latinoamericana (Presente)

Todo’ estos palomos roncan de dinero y plomo

Pero yo en “modo en silencio” calladito te la como (Jajaja)

[Puente]

Es que me traes ah ah (Como loquito tú me trae)

En un viaje sigues poniéndome high (Sigues poniéndome, mamá)

Y así me traes ah ah ah ah (Yeah-yeah)

Tú si me gustas, ahora te toca darme like (Fuego; prr, prr, ¡DY!)

[Coro]

Baby, let’s runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Runaway, uhm-yeah; ¡síguelo!)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Let’s runaway, runaway; ¡fuego!)

Con la luna llena (Yeah), solos en la arena (Yeah)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Prr, prr, prr, prr, ¡prrra!)

[Post-Coro]

Solito’ en la arena (Eh), solito’ en la arena (Eh)

Bajo la luna llena, dame todo eso morena (Oh)

Con la luna llena (Eh), solos en la arena (Eh)

Runa-runa-ru–

[Verso 3]

Yatra, Yatra (Yatra!)

Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana

Quiero perderme en tu ombligo como ese fin de semana

Desde el polo norte hasta el polo sur (That’s right)

Quiero recorrerte, apaga ya la luz (Nena, you-oh)

[Verso 4]

Si me dices cosas tan bonitas (Eh)

Puedo darte lo que necesitas (Eh)

Quédate conmigo, quédate conmigo (Eh)

I leave it all behind just to be with you

[Coro]

Baby, just runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Runaway, uhm-yeah; ¡síguelo!)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Let’s runaway, runaway; ¡fuego!)

Con la luna llena (Ah), solos en la arena (Ah)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Su-su-sube, su-su-sube)

[Post-Coro]

Solito’ en la arena (Eh), solito’ en la arena (Eh)

Bajo la luna llena, dame todo eso morena (Yeah)

Con la luna llena, solos en la arena (Solos en la arena)

Let’s runaway! (Prr, prr, prr, prr; queme, queme, queme)

[Outro]

Dominicana (Dime)

Colombiana (Papi)

Mi mexicana (Oh-yeah)

Latinoamericana (Presente, uh!)

Let’s runaway, let’s runaway

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you

La traduzione di Runaway

[Introduzione]

Yatra, Yatra

Oh oh oh oh (Sì, sì)

Segui Daddy Yankee yo (Yeh-eh)

Jonas!

[Nick Jonas]

Se vuoi, possiamo scappare

So che ci pensi ogni giorno





[Joe Jonas (Daddy Yankee)]

Come posso dire di no a quel bel faccino?

Piccola, possiamo partire oggi (Natti, Natti)

[Natti Natasha]

Ti giuro che come mi piaci tu non mi piace nulla

È da così tanto tempo che ti cercavo nei miei sogni

Voglio essere con te ogni mattina

E che mi sveglino il tuoi occhi con un bacio

[Ritornello]

Piccola, fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora (Wuh!)

Fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora

Con la luna piena (Yeah), da soli in spiaggia (Yeah)

Scappa-scappa-scappa-scappa-scappa-scappare con te (al-al-alza, al-al-alza)

Fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora (Huh)

Fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora (Fuoco!)

Con la luna piena, da soli in spiaggia (mi conosci, piccola)

Scappa-scappa-scappa-scappa-scappa-scappare con te (Segui Daddy Yankee, andiamo!)

[Daddy Yankee]

Quando cammini ti fermi al centro commerciale

Gran lato b, vita sottile

Ma passi attraverso la Plaza con il tuo corpo che semina il terrore

Sono un fan del tuo gioco

Sei provocante senza ego

Rompi il GPS, dentro di te mi perdo e navigo

Se ce ne andiamo da qui, Fulla non ci troverà il mio piano di fuga (seguilo!)

Soli in spiaggia con un paio di bottiglie, è possibile che ti scopra (Wuoh)

Vale la pena, piccola, che i capelli ti tira

Hashtag sono un pazzo svitato che tutto gli esce

Sarà dominicana (dimmi)

Colombiana (Papi)

La mia messicana (oh-sì)

Latinoamericana (Presente)

Tutti questi piccioni russani di denaro e piombo

Ma io in “modalità silenziosa” calmo e tranquillo te la divoro (Hahaha)

[Daddy Yankee]

E’ che mi porti ah ah (Come un matto mi porti)

In viaggio continui a farmi sballare (Continui a, tesoro)

Ed è così che mi prendi ah ah ah ah (Sì, sì)

Tu mi piaci, ora ti tocca darmi il like (Fuoco, prr, prr, DY!)

[Ritornello]

Piccola, fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora (fuggiamo, uhm-sì, seguilo!)

Fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora (fuggiamo, fugiamo, fuoco!)

Con la luna piena (Yeah), da soli in spiaggia (Yeah)

Scappa-scappa-scappa-scappa-scappa-scappare con te (Prr, prr, prr, prr, prrra!)

[Daddy Yankee]

Da soli in spiaggia (Eh), solo’ nella sabbia (Eh)

Sotto la luna piena, dammi tutto questo brunetta (Oh)

Con la luna piena (Eh), da soli in spiaggia (Eh)

[Sebastián Yatra]

Scappa-scappa-sca

[Sebastian Yatra & (Nick Jonas)]

Yatra, Yatra (Yatra!)

Voglio stare con te dalla mattina alla sera

Voglio perdermi nel tuo ombelico come quel fine settimana

Dal polo nord al polo sud (Esatto)

Voglio andare con te, ora spegni la luce (piccola, tu-oh)

[Natti Natasha, (Sebastián Yatra)]

Se mi dici cose così carine (Eh)

Posso darti ciò di cui hai bisogno (Eh)

Resta con me, resta con me (Eh)

Mi lascio

[Natti Natasha e Nick Jonas]

tutto alle spalle solo per stare con te





[Chorus]

Piccola, fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora (fuggiamo, uhm-sì, seguilo!)

Fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggi-fuggiamo ora (fuggiamo, fuggiamo, fuoco!)

Con la luna piena (Ah), da soli in spiaggia (Ah)

Scappa-scappa-scappa-scappa-scappa-scappare con te (al-al-alza, al-al-alza)

[Daddy Yankee]

Soli nella sabbia (Eh), soli nella sabbia (Eh)

Sotto la luna piena, dammi tutto questo brunetta

[Nick Jonas e Natti Natasha]

(Yeah)

[Sebastián Yatra]

Con la luna piena, da soli in spiaggia

[Nick Jonas e Natti Natasha]

(Soli nella sabbia)

Fuggiamo!

[Daddy Yankee]

(Prr, prr, prr, prr; brucia, brucia, brucia)

[Conclusione]

Dominicana (dimmi)

Colombiana (Papi)

La ma messicana (oh-sì)

Latinoamericana (Presente, uh!)

Fuggiamo, scappiamo

Scappa-scappa-scappa-scappa-scappa-scappare con te





