Sebastián Yatra, Ricky Martin – Falta Amor: video, audio, testo e traduzione del duetto

Rilasciato venerdì 27 marzo 2020, Falta Amor è un singolo che vede Sebastián Yatra e Ricky Martin dare vita a un bellissimo duetto. Si tratta della nuova versione della traccia numero 2 racchiusa in Fantasía, secondo album in studio del cantautore colombiano, pubblicato il 12 aprile 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio e il video ufficiale che accompagna questa bella ma struggente canzone, scritta da Yatra insieme a Andrés Torres & Mauricio Rengifo, che hanno anche curato la produzione.

Per quel che concerne la tematica, qui si parla dell’immenso dolore e vuoto che il protagonista ha dentro, a causa della fine di una relazione d’amore irrimediabilmente compromessa.

Falta Amor testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verso 1: Sebastián Yatra & Ricky Martin]

Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar

Que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar

No es cierto, no es cierto, no es cierto

No hay nada más difícil que aprender a mentir

Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir

Por dentro, por dentro, por dentro

[Pre-Coro: Sebastián Yatra & Ricky Martin]

Y todo es fácil para ti olvidar

Yo nunca quise nada más

Siempre fue muy tarde

[Coro: Sebastián Yatra & Ricky Martin]

Me haces falta, amor

Explícame qué te hizo falta, amor

¿Será todo eso que me falta, amor?

Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das

¿Por qué me obligas a dejarte atrás?

¿Por qué me obligas a sentir dolor?

Si lo único que te hace falta, amor, es este amor

[Post-Coro: Sebastián Yatra & Ricky Martin]

Y yo la rabia empiezo a acumular

No, el odio no puedo evitar

Sólo espero que al final el amor no te falte

Si yo lo encuentro en otra parte

[Verso 2: Sebastián Yatra & Ricky Martin]

No quiero disimular, no quiero hablarte

No quiero que al despertar quiera besarte

Voy buscando una razón para olvidarte

Y entre más lo intento, más me cuesta soltarte

No, me duele el vacío que dejas por dentro

Me duele inventarme falsos sentimientos

¿Cómo viviré con tanto sufrimiento?

[Coro: Ricky Martin, Ricky Martin & Sebastián Yatra]

Me haces falta, amor

Explícame qué te hizo falta, amor

¿Será todo eso que me falta, amor?

Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das

¿Por qué me obligas a dejarte atrás?

¿Por qué me obligas a sentir dolor?

Si lo único que te hace falta, amor, es este amor

[Post-Coro: Sebastián Yatra]

Y yo la rabia empiezo a acumular

No, el odio no puedo evitar

Sólo espero que al final el amor no te falte, ah-ah





[Outro: Ricky Martin & Sebastián Yatra, Ambos]

No sabes pedir perdón, tú fuiste tan cobarde

No juegues con un corazón, porque al final se parte

Prefiero yo morir de amor, a que el amor me falte





Falta Amor traduzione Sebastián Yatra Ricky Martin

Passa al testo

[Str. 1]

Che ti avrei fatto del male e che non sarei rimasto

Che sarebbe stata colpa mia e che avresti pianto

Non vero, non vero, non vero

Nulla è più difficile che imparare a mentire

Fingo di essere vivo quando morirò

Dentro, dentro, dentro

[Pre-Rit.]

E per te è semplice dimenticare tutto

Non ho mai voluto nient’altro

Era sempre troppo tardi

[Rit.]

Ho bisogno di te, amore

Spiegami cosa ti serviva, amore

Sarà tutto questo che mi manca, amore?

Se tutto quello di cui ho bisogno, amore, è quell’amore che non mi dai

Perché mi costringi a separarmi da te?

Perché mi costringi a sentire dolore?

Se l’unica cosa che ti serve, amore, è questo amore





[Post-Rit.]

E inizio ad accumulare rabbia

No, non posso fare a meno di odiare

Spero solo che alla fine l’amore non ti manchi

Se io lo trovo altrove

[Str. 2]

Non voglio nascondermi, non voglio parlarti

Non mi va di avere voglia di baciarti quando mi sveglio

Sto cercando una ragione per dimenticarti

E più ci provo, più non ci riesco

No, fa male il vuoto che mi lasci dentro

Fa male inventare finti sentimentidolore?

[Rit.]

Ho bisogno di te, amore

Spiegami cosa ti serviva, amore

Sarà tutto questo che mi manca, amore?

Se tutto quello di cui ho bisogno, amore, è quell’amore che non mi dai

Perché mi costringi a separarmi da te?

Perché mi costringi a sentire dolore?

Se l’unica cosa che ti serve, amore, è questo amore

[Post-Rit.]

E inizio ad accumulare rabbia

No, non posso fare a meno di odiare

Spero solo che alla fine l’amore non ti manchi, ah-ah

[Outro]

Non sai chiedere scusa, sei stata così codarda

Non scherzare con il cuore, perché alla fine si spezza

Preferirei morire di amore piuttosto che sentire la mancanza dell’amore

Ascolta su: