Leggi il testo e la traduzione della virale “Se Acabó La Cuarentena” di Jowell y Randy & Kiko El Crazy

Jowell, Randy e Kiko El Crazy festeggiano la fine della quarantena nel contagioso brano Se Acabó La Cuarentena, tratto dall’album Viva El Perreo: leggi il testo e la traduzione in italiano.

Il duo reggaeton portoricano composto da Joel Muñoz e Randy Ortiz, e il dominicano José Alberto Rojas Peralta, meglio conosciuto come Kiko El Crazy, hanno unito le forze in questa festosa e contagiosa canzone, inserita come dodicesima e terzultima traccia nel succitato disco, rilasciato lo scorso 6 agosto.

Di questi tempi tutti vorrebbero che la quarantena sia finita, che sia solo un lontano triste ricordo, visto che in molti stati è attualmente tornata in vigore e in altri sta per esserlo, come ad esempio in Italia, e la scorsa estate, quando il lockdown era in gran parte del mondo solo un brutto ricordo, i tre artisti hanno reso disponibile questa canzone, nella quale cantano la gioia per la fine dell’incubo di essere costretti a stare rinchiusi in casa, la liberazione di poter nuovamente uscire dalle proprie abitazioni e quindi far festa, divertirsi perché no, insieme a belle ragazze, come quelle che vediamo nel filmato sottostante diretto da Rodrigo Films.

Se Acabó La Cuarentena testo

[Intro: Jowell]

Jowell, Randy, Kiko El Crazy

[Ritornello: Kiko El Crazy, Randy Nota Loca & (Jowell)]

Se acabó la cuarentena (Se acabó)

El cuerpo lo sabe y la calle está llena (Ja; White Lion)

Se acabó la cuarentena

El cuerpo lo pide, la calle está llena (No’ fuimo’)

[Ponte: Kiko El Crazy & Jowell]

Por eso mi cuerpo pide

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle

[Post-Ritornello: Kiko El Crazy]

Calle, calle, calle, calle

Calle, calle hasta mañana (Ah; ¡qué pámpara!)

Calle, calle, calle, calle

Calle, calle hasta mañana

[1a Strofa: Kiko El Crazy]

Calle, el cuerpo lo pide porque duré mucho tranca’o en mi casa

Hoy hasta empeño (Yeah, yeah)

Pa’ comprá’ bebida

Y pa’ amanece’ por ahí con una mala

Si tú ‘tá en eso

Cáeme atrá’, que el afterparty e’ allá en Punta Cana

Con pila e’ popi’

Hasta mañana bailando pilita’ con la mente mala y e’ que

[Ponte: Kiko El Crazy & Jowell]

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle (Yeah, yeah)

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle (Ah)

[Ritornello: Kiko El Crazy & Randy]

Se a—, Se a—, Se acabó la cuarentena

El cuerpo lo sabe y la calle está llena

Se acabó (Yeah, yeah) la cuarentena

El cuerpo lo pide, la calle está llena

[Ponte: Kiko El Crazy & Jowell]

Por eso mi cuerpo pide

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle (Yeah, yeah)

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle (Yeah, yeah)

[2a Strofa: Randy]

Que se joda el Netflix

Yo me voy pa’ la calle; dale, tírame un selfie

Echa gasolina y (Brum, brum)

Prende el maquinón, que no’ fuimo’

La cuarentena se acabó y le metimo’

To’ el ron y la hierba nos trajimo’

Porque el party va serio

Así que siervo, póngase serio, eh

Hoy sí que pa’ la foto voy feo

Bien borracho pa’ casa yo creo

El domingo, me guillo de ateo

Bien arrebata’o, to’ el tiempo ‘e jangueo

La pámpara en llama, coño





[Ritornello: Kiko El Crazy & Jowell]

Por eso mi cuerpo pide

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle hasta mañana

Calle, calle

[3a Strofa: Jowell]

Yo voy pa’ la calle, yo voy pa’ la calle, yo voy pa’ la calle, yo

Yo, yo voy pa’ la calle, yo voy pa’ la calle, yo voy pa’ la calle, yo

Llevaba mucho tiempo encerra’o (-a’o) y eso me tenía’ guilla’o (-a’o)

Se acabó la cuarentena y yo, vo’a salir pa’ to’ la’o

Calle, calle, Kiko, Tego, amanecío’, sin feka

No, aquí no hay ley seca (Ja), no, vamo’ a sudar la manteca

Y placa-placata-placata-placata-placata-placata-placata-placata

Y placa-placata-placata-placata-placata-placata-placata-placata

[Ritornello: Kiko El Crazy & Randy]

Se a—, Se a—, Se acabó la cuarentena

El cuerpo lo sabe y la calle está llena

Se acabó la cuarentena

El cuerpo lo pide, la calle está llena





Se Acabo La Cuarentena Traduzione

E’ finita la quarantena (è finita)

Il corpo lo sa e la strada è piena (Ha; White Lion)

E’ finita la quarantena

Il corpo lo richiede, la strada è piena (Ce ne siamo andati)

Ecco perché il mio corpo chiede

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada

Strada, strada, strada, strada

Strada, strada fino a domani (Ah, che bella cosa!)

Strada, strada, strada, strada

Strada, strada fino a domani

Strada, il corpo lo chiede perché ho passato molto tempo rinchiuso in casa mia

Oggi anche l’impegno (Sì, sì)

Di comprare da bere

E fare l’alba là fuori con una brutta

Se ci sei

Fammi tornare, che l’afterparty è lì a Punta Cana

Con batteria e lebbe ragazze

Fino a domani ballando pilita consumati e rovinati, vale a dire

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada (Sì, sì)

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada (Ah)





E’ f-, è f-, è finita la quarantena

Il corpo lo sa e la strada è piena

E’ finita la quarantena (Sì, sì)

Il corpo lo chiede, la strada è piena

[Bridge: Kiko El Crazy & Jowell]

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada (Sì, sì)

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada (Sì, sì)

Che si fo**a Netflix

Vado in strada; dai, fammi un selfie

Verso benzina e (Brum, brum)

Accendo il macchinone, che non siamo andati

La quarantena è finita e mettiamo’

Tutto il rum e l’erba che abbiamo portato

Perché la festa è seria

Quindi servo, fatti sul serio, eh

Oggi sono brutto per la foto

Ubriaco fradicio per stare a casa, credo

Domenica, esco da ateo

Tutto consumato, tutto il tempo a divertirmi

La pámpara in fiamme, ca**o

Ecco perché il mio corpo chiede

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada fino a domani

Strada, strada

Vado in strada, io vado per strada, vado per strada, io

Io, io vado per strada, vado per strada, vado per strada, io

Sono stato rinchiuso per molto tempo e questo mi ha fatto impazzire

La quarantena è finita e vado dappertutto

Strada, strada, Kiko, Tego, alba, senza falsi

No, non c’è alcun proibizionismo, no, andiamo a sudare lardo

E piatto-piatto-piatto-piatto-piatto-piatto-piatto-piatto

E piatto-piatto-piatto-piatto-piatto-piatto-piatto-piatto

E’ f-, è f-, è finita la quarantena

Il corpo lo sa e la strada è piena

E’ finita la quarantena

Il corpo lo chiede, la strada è piena