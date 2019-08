Sarah Jeffery – Queen of Mean (da “Descendants 3”): video, testo e traduzione

Queen of Mean è una canzone interpretata da Sarah Jeffery per il film Descendants 3, terzo capitolo della saga che ha esordito negli Stati Uniti il 2 agosto 2019, mentre per vederlo su Disney Channel Italia, bisognerà attendere i primi giorni di ottobre. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video del brano, scritto da Adam Schmalholz, Thomas Sturges, Tim James & Antonina Armato e prodotto dagli ultimi due.

Nella colonna sonora, disponibile dal 2 agosto 2019, c’è anche questo assolo della cantante e attrice Sarah Jeffery (la Principessa Audrey, figlia della Principessa Aurora e del Principe Filippo), che canta la volontà di diventare la regina cattiva

Descendants 3 – Queen of Mean testo e traduzione (Sarah Jeffery)

[Intro]

I’m so tired of pretending

Where’s my happy ending?

Sono così stanca di fingere

Dov’è il mio lieto fine?

[Verse 1]

I followed all the rules

I drew inside the lines

I never asked for anything that wasn’t mine

I waited patiently for my time

But when it finally came

He called her name

And now I feel this overwhelming pain

I mean it’s in my veins

I mean it’s in my brain

My thoughts are running in a circle like a toy train

I’m kinda like a perfect picture with a broken frame

I know exactly who to blame

Ho seguito tutte le regole

Mi sono attenuta alle regole

Non ho mai chiesto niente che non fosse mio

Ho aspettato pazientemente il mio momento

Ma quando finalmente è arrivato

Lui ha chiamato il suo nome

E ora sento questo insopportabile dolore

Insomma, è nelle mie vene

Insomma, è nel mio cervello

I miei pensieri girano in tondo come un trenino giocattolo

Sono una specie di foto perfetta con la cornice spezzata

So esattamente a chi dare la colpa

[Chorus]

I never thought of myself as mean

I always thought that I’d be the queen

And there’s no in between

‘Cause if I can’t have that

Then I would be the leader of the dark

And the bad

Now there’s a devil on my shoulder

Where the angels used to be

And he’s calling me the queen

Non ho mai pensato di essere cattiva

Ho sempre pensato che sarei stata la regina

E non ci sono vie di mezzo

Perché se non posso avere questo

Allora sarei la leader dell’oscurità

E del male

Ora c’è un diavoletto sulla mia spalla

Dove una volta c’erano gli angeli

E lui mi chiama la regina

[Verse 2]

Being nice was my pastime

But I’ve been hurt for the last time

And I won’t ever let another person take advantage of me

The anger burns my skin, third-degree

Now my blood’s boiling hotter than a fiery sea

There’s nobody getting close to me

They’re gonna bow to the Evil Queen

Your nightmare’s my dream

Just wait until they fall to my wicked schemes

Essere carina era il mio passatempo

Ma sono stato ferito per l’ultima volta

E non lascerò mai che un’altra persona si approfitti di me

La rabbia brucia la mia pelle, ustione di terzo grado

Ora il mio sangue sta bollendo più caldo di un mare ardente

Non c’è nessuno che mi si avvicini

Si inchineranno alla Regina cattiva

Il tuo incubo è il mio sogno

Aspetta solo che cadano nei miei piani malvagi





[Chorus]

I never thought of myself as mean

I always thought that I’d be the queen

And there’s no in between

‘Cause if I can’t have that

Then I would be the leader of the dark

And the bad

Now there’s a devil on my shoulder

Where the angels used to be

And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)

The queen of mean (Calling me, calling me)

(Calling me, calling me)

The queen of mean

Non ho mai pensato di essere cattiva

Ho sempre pensato che sarei stata la regina

E non ci sono vie di mezzo

Perché se non posso avere questo

Allora sarei la leader dell’oscurità

E del male

Ora c’è un diavoletto sulla mia spalla

Dove una volta c’erano gli angeli

E lui mi chiama la regina della cattiveria (mi chiama, mi chiama)

La regina della cattiveria (mi chiama, mi chiama)

(mi chiama, mi chiama)

La regina della cattiveria

[Verse 3]

Something’s pulling me

It’s so magnetic

My body is moving

Unsure where I’m headed

All of my senses have left me defenseless

This darkness around me

Is promising vengeance

The price that I’m willing to pay is expensive

There’s nothing to lose

When you’re lonely and friendless

So my only interest is showing this princess

That I am the queen

And my reign will be endless (Endless)

Qualcosa mi attira

È così magnetico

Il mio corpo si muove

Non sono sicura di dove sono diretta

Tutti i miei sensi mi hanno lasciato inerme

Questa oscurità intorno a me

È una promettente vendetta

Il prezzo che sono disposta a pagare è alto

Non c’è niente da perdere

Quando sei solo e senza amici

Quindi il mio unico interesse è mostrare a questa principessa

Che io sono la regina

E il mio regno non finirà mai (mai)

[Bridge]

I want what I deserve

I want to rule the world

Sit back and watch them learn

It’s finally my turn

Voglio ciò che merito

Voglio governare il mondo

Siediti e guardali mentre imparano

Finalmente è arrivato il mio turno





[Chorus 2]

If they want a villain for a queen

I’m gonna be one like they’ve never seen

I’ll show them what it means

Now that I am that

I will be the ruler of the dark and the bad

‘Cause the devil’s on my shoulder

Where the angels used to be

And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)

(Calling me, calling me)

The queen of mean (Calling me, calling me)

Se vogliono una cattiva come regina

Sarò quella che non hanno mai visto

Gli farò vedere cosa significa

Ora che lo sono

Sarò il la governatrice dell’oscurità e della cattiveria

Perché il diavolo è sulla mia spalla

Dove una volta c’erano gli angeli

E mi sta chiamando la regina della cattiveria (mi sta chiamando, mi sta chiamando)

(sta chiamando, sta chiamando)

La regina della cattiveria (sta chiamando, sta chiamando)

[Outro]

I want what I deserve

Voglio ciò che merito





