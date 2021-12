Ascolta la canzone “Aquí Estoy” di Tini. Dai anche un’occhiata al testo originale, alla traduzione in Italiano e al video ufficiale.

Canzone uscita il 10 dicembre 2021, “Aquí Estoy”, interpretata dall’amatissima cantante argentina Tini Stoessel, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo grazie al suo ritmo avvincente.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana del brano e al videoclip ufficiale.

Aquí Estoy testo, Tini

Intro

Todas hemos pasado por algo igual

Se te va la voz y no podes hablar

Vuelve la pregunta de quién eres tú

Miras al espejo y no te ves igual

Pero hoy vuelves a ser tú

Brilla en tus ojos la luz

Vuelve a decir desde hoy

Ritornello

Aquí estoy, mírame soy como soy

Mira mi pelo volando así, voy bailando así

Y aquí estoy, mucho más fuerte que ayer

Voy por la vida brillando así, porque soy así

Desde hoy más fuerte es mi pelo, más fuerte es mi voz

Quiéreme así como soy, aquí, aquí, aquí estoy

Así como soy, aquí, aquí, aquí estoy (Yeah)

TINI, TINI, TINI

Strofa 1

Largo como la vida, hey, corto como las pena’

Riso como la risa

Que vive en tu boca cuando lindas suenan las cancione’

Cuando bailan corazone’

Y el qué dirán no me importa, no me importa

Y que suenen las cancione’ y que bailen corazone’

Que eso es lo único que importa

Ay, que importa

Ritornello

Aquí estoy, mírame soy como soy

Mira mi pelo volando así, voy bailando así

Y aquí estoy, mucho más fuerte que ayer

Voy por la vida brillando así (No-oh), porque soy así

Desde hoy más fuerte es mi pelo, más fuerte es mi voz

Quiéreme así como soy, aquí, aquí, aquí estoy (Yeah, yeah)

Así como soy, aquí, aquí, aquí estoy

Conclusione

Hey

TINI, TINI, TINI

Tini: traduzione di Aquí Estoy

Intro

Tutte ci siamo passate

La voce se ne va e non puoi parlare

Torna la domanda di chi sei tu

Ti guardi allo specchio e non ti vedi uguale

Però oggi torni ad essere tu

Brilla la luce nei tuoi occhi

Torna a dire da oggi

Ritornello

Sono qui, guardami sono come sono

Guarda i miei capelli che volano così, sto ballando così

E sono qui, molto più forte di ieri

Passo attraverso la vita splendendo così, perché sono così

Da oggi i miei capelli sono più forti, la mia voce è più forte

Amami così come sono, qui, qui, sto qui

Così come sono, qui, qui, sto qui (Yeah)

TINI, TINI, TINI

Strofa 1

Lunghi come la vita, hey, corti come le pene

Ricci come la risata

Che vive nella tua bocca quando le canzoni sono belle

Quando i cuori ballano

E non mi importa ciò che diranno, non mi importa

E che suonino le canzoni e che ballino i cuori

Che questa è l’unica cosa che importa

Ay, che importa

Ritornello

Sono qui, guardami sono come sono

Guarda i miei capelli che volano così, sto ballando così

E sono qui, molto più forte di ieri

Passo attraverso la vita splendendo così (No-oh), perché sono così

Da oggi i miei capelli sono più forti, la mia voce è più forte

Amami così come sono, qui, qui, sto qui (Yeah, yeah)

Cos¡ come sono, qui, qui, sono qui

Conclusione

Hey

TINI, TINI, TINI

Video ufficiale

Potrebbe interessarti anche: Música Ligera, Ana Mena: testo, traduzione e video ufficiale del singolo

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio