Ariana Grande: dove abita la popstar? La casa che vale milioni di dollari

Una star famosissima in tutto il mondo Ariana Grande. Grazie al suo talento da cantante ma anche e soprattutto di attrice, nonostante la giovane età, ha accumulato un fortino notevole. Oggi è una delle artiste più ricche al mondo.

Amata dalle giovanissime, Ariana Grande, nel tempo, ha fatto il modo di non lasciare che la faccia da bimba giocasse contro di lei sfavorendo il suo futuro nel mondo dello spettacolo e della musica, etichettandola ad un’artista di una fascia di età passeggera e limitata.

Ariana Grande, avete mai visto la sua casa? Un angolo di paradiso sulla Terra

Bella, brava, talentuosa e dalla personalità esplosiva: Ariana Grande è nata per diventare una stella internazionale. L’artista, dalle chiare origini italiane (molisane nello specifico) è nata in Florida nel 1994.

I suoi nonni emigrarono agli inizi del ‘900 ma lei va molto orgogliosa delle sue origini sicule-abruzzesi. Ma Ariana non ha voluto comprare casa qui in Italia, come molte star che hanno ville anche nel Bel Paese.

Secondo la testata Los Angeles Times, Ariana vive in una incredibile magione del valore superiore ai 13 milioni di dollari. E’ sita nella zona di Birds Street, molto amata dai nomi del jet set.

Tutti i comfort per la cantante

La Grande vive nel quartiere di Hollywood Hills, zona situata sulla collina di Santa Monica. L’enorme magione copre una superficie di oltre 900 metri quadri circa. Ha quattro camere da letto e sette bagni. La struttura ha tutti i balconi in vetro e altissime finestre che sfiorano il soffitto altissimo.

Anche gli interni sono curati nei minimi particolari, con uno stile che è tipico di Ariana, chic romantic.

Come se non bastasse, Ariana possiede anche un’altra casa, una villa situata a Montecito, sempre in California. L’ha comprata nel 2020 poco dopo quella di Los Angeles. La struttura vale 6,75 milioni di dollari, è stata acquistata da Ariana Grande da un’altra donna molto nota al piccolo schermo, soprattutto in America. Stiamo parlando della conduttrice Ellen Degeneres e da sua moglie Portia de Rossi.

Lo stile architettonico di questa sua abitazione è particolare in quanto ricalca alla perfezione gli stilemi del Tudor britannico. Quest’altro piccolo angolo di Paradiso ha un’estensione di oltre 500 metri quadri.

La villa dell’artista è nata da due fienili inglesi risalenti al XVIII secolo, smantellati e successivamente riedificati in California. Insomma, un vero e proprio tesoro anche in termini storici.