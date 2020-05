GionnyScandal – Pesca: ascolta il nuovo coinvolgente singolo

Pesca è il nuovo coinvolgente singolo di GionnyScandal, decisamente differente dalle sue classiche release, perché in quest’occasione il rapper e cantautore si cimenta con il reggaeton e ne viene fuori uno spensierato brano decisamente adatto alla calda stagione sempre più vicina.

Il testo della canzone, scritta di suo pugno, prodotta dal fidato Sam Lover e rilasciata ovunque mercoledì 27 maggio 2020 per Virgin Records / Universal Music Italy. Ascoltala.

L’artista di Pisticci classe 1991 spiazza tutti rilasciando questo leggero e allegro pezzo, il cui titolo “pesca”, come si evince dalla copertina, fa riferimento al lato b delle donne. Secondo il mio modesto parere, questo danzereccio brano ha tutte le carte in regola per divenire contagioso al punto da rivelarsi uno dei tormentoni dell’estate 2020.

GionnyScandal – Pesca testo

Questa sera-a

Non ti porto a cena, ah

Il tuo fondoschiena

Sembra la luna piena, ah

Mamacita, non sarai la mia tipa

Per tutta la vita, ah

Ma mi piace quando muovi quel cu*o grande come Ariana, eh-eh

Sei italiana o brasiliana? Eh-eh

Guardo le tue foto

Perché lo sai che vado fuori

Me ne vado fuori

Quando muovi quella pesca, aiaiaiai

Mi fai girare la testa, aiaiaiai

Come quando sei in palestra

Sinistra, poi destra

Più la muovi, più è gigantesca

‘sta pesca, eh, eh, aiaiaiai





Vieni che facciamo un po’ di vis a vis

Ti metto sotto sopra come Stranger Things

Il tuo cu*o sembra una serie Tv

E continuo a riguardarlo come Elite

Queste suore finte

Le faccio diventare porche, tipo maga Circe

Mi chiamano “papi” ma non sono le mie figlie

Sì, ma così tante che c’ho l’ovetto Kinder

Cu*o grande come Ariana, eh-eh

Sei italiana o brasiliana? Eh-eh

Guardo le tue foto

Perché lo sai che vado fuori

Me ne vado fuori

Quando muovi quella pesca, aiaiaiai

Mi fai girare la testa, aiaiaiai

Come quando sei in palestra

Sinistra, poi destra

Più la muovi, più è gigantesca

‘sta pesca, eh, eh

Quando muovi quella pesca, aiaiaiai

Mi fai girare la testa, aiaiaiai

Come quando sei in palestra

Sinistra, poi destra

Più la muovi, più è gigantesca

‘sta pesca, eh, eh, aiaiaiai

Ok, chi sei non mi interessa

Sei Laura o Francesca?

Quando arrivi alla festa

Sei come frutta fresca

Sinistra, poi destra

Più la muovi, più è gigantesca

‘sta pesca, eh eh

Quando muovi quella pesca, aiaiaiai

Mi fai girare la testa, aiaiaiai

Come quando sei in palestra

Sinistra, poi destra

Più la muovi, più è gigantesca

‘sta pesca, eh, eh, aiaiaiai





