La bellissima Sabrina Salerno spesso dà sfoggio della sua sensualità sui social. L’incredibile sensualità della showgirl viene fuori da ogni scatto, anche il più banale. Per lei il tempo sembra essersi del tutto fermato. Un corpo, che fa invidia anche alle colleghe più giovani.

Ha 53 anni Sabrina Salerno ma il suo aspetto suggerisce un’età completamente diversa da quella anagrafica. La cantante e showgirl oggi è ancora una bomba di sensualità estrema che viene corteggiata da tantissimi uomini.

Sabrina Salerno, la sua scollatura lascia senza parole

La belle Sabrina Salerno sa di avere un fascino irresistibile ed è per questo che – spesso e volentieri- sui social usa le sue foto per attirare l’attenzione su di sé e ci riesce, a quanto si evince dalla viralità dei suoi post, in maniera molto efficace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)



Nessuno poteva mai immaginare che la sua bellezza finisse per attraversare decenni praticamente indenne. Sicuramente le sue foto avranno l’aiutino del filtro che rende tutti più belli, ma è evidente che la base, la materia prima è sempre la stessa ed è degna d’attenzione.

Sabrina, la sua foto fa il pieno di like

Questa volta, il post apparso su Twitter, ha letteralmente lasciato tutti senza fiato. La cantante, attrice e showgirl ha commentato la sua foto in un tailleur molto sexy tutto rosso, rivelando il suo cambiamento di opinione circa il rossetto rosso.

A quanto pare, Sabrina non era un’amante di questa tinta molto particolare e provocante. Ma oggi pare abbia completamente cambiato idea.

La foto ha letteralmente steso tutti i fan. Basta leggere i commenti arrivati pochi minuti dopo la pubblicazioni per notare come lo scatto abbia sbancato su tutte le piattaforme social in cui è stato pubblicato.

A quanto pare, il rosso le dona in modo molto particolare anche se negli anni l’ha un po’ bistrattato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)



Le cose cambiano, Sabrina no.