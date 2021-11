Emma Marrone col pancione: le foto fanno il giro del web | Incredibile

Stanno facendo il giro del web le foto di Emma Marrone con un bellissimo pancione. Ecco cosa c’è dietro.

Emmanuela Marrone, vero nome di Emma Marrone, è una cantante italiana molto amata dal pubblico.

Classe 1984, ata a Firenze ma è cresciuta ad Aradeo in provincia di Lecce comincia a muovere i suoi primi passi nella mondo musical all’età di nove anni quando suo padre Rosario la introduce nei suoi due gruppi musicali in cui era chitarrista i Karadeon e gli H2O.

Emma Marrone e il pancione

Grazie alla passione trasferitoli dal padre, nel 2004 partecipa al programma Popstar, che nella prima edizione diede vita al gruppo delle Lollipop. Arrivato alla sua seconda edizione, dopo aver cambiato nome in Superstar Tour vede tra le vincitrici Colomba Pane e Laura Pisu ed Emma. Le ragazze vengono unite in una girlband e firmano un contratto con la Universal stotto il nome di Luckystar.

Dopo aver pubblicato il primo singolo intitolato Stile, il cui videoclip per l’occasione viene mandato in onda in esclusiva su Italia1, incidono la sigla della trasposizione animata del fumetto W.I.T.C.H. prima di sciogliersi per lo scarso successo ottenuto.

Dopo questa esperienza, Emma Marrone fonda la band M.J.U.R. acronimo di Mad Jesters Until Rave, ma anche questa non riesce a sfondare nel mondo musicale.

Non demordendo, la cantante decide di proseguire la sua strada in solitaria, iscrivendosi ai casting per la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, ottenendo da subito elogi per il suo modo di stare sul palco e per la sua voce.

Dopo aver superato molte sfide, arriva in finalissima battendo la cantante Loredana Errore, e diventando la nona vincitrice del talent per poi tornare nel programma, in gara nel circuito Big all’interno dell’undicesima edizione del talent, posizionandosi al secondo posto dietro la vincitrice Alessandra Amoroso.

Dopo molti successi e certificazioni, nel 2011 partecipa in coppia con i Modà al Festival di Sanremo con il brano Arriverà, classificatosi al secondo posto della kermesse.

L’anno seguente si ripresenta sul palco del Teatro Ariston vincendo l’edizione 2012 della kermesse con la canzone Non è l’inferno.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone: avete mai visto dove abita? Ha una casa meravigliosa

La verità dietro la gravidanza

Emma Marrone nel tempo si è dimostrata una donna molto versatile.

Oltre ad aver dato prova di essere una brava presentatrice, grazie all’esperienza condivisa con Arisa durante l’affiancamento a Carlo Conti come co-conduttrice nell’edizione 2015 del Festival della canzone Italiana, la donna ha avuto modo di recitare un ruolo nella pellicola di Gabriele Muccino, Gli anni più belli.

Negli ultimi giorni sta girando in rete una foto in cui Emma Marrone mostra fiera e sorridente un pancione. L’immagine è tratta dalla serie televisiva A casa tutti bene, a cui la cantante prenderà parte.

La fiction sarà la trasposizione a puntate e televisiva del film di successo di Gabriele Muccino.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone: com’era 12 anni fa? Diversissima al suo primo casting ad Amici